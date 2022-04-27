Генштаб: ЗСУ ліквідували 22400 військовослужбовців РФ

Окупанти зазнають втрат на території України / Фото: Колаж: Сьогодні
У Генштабі оприлюднили нові дані втрат росіян із моменту вторгнення на територію суверенної держави Україна. За два місяці окупанти втратили понад 22 тисячі 400 воїнів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.04 орієнтовно склали:
- особового складу близько 22400 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 939 (+21) од.
- бойових броньованих машин/APV ‒ 2342 (+34) од.,
- артилерійських систем – 421 (+5) од.,
- РСЗВ – 149 (+0) од.
- засоби ППО – 71 (+2) од.,
- літаків – 185 (+1) од.,
- вертольотів – 155 (+1) од.,
- автомобільної техніки – 1666 (+23) од.,
- кораблі/катери- 8 (+0) од.,
- цистерн із ПММ – 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 207 (+2).
- спеціальна техніка – 31 (+0).
- пускові установки ОТРК – 4(+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському та Ізюмському напрямках.
Що відбувається в Україні 27 квітня
- У Луганській області ворог всю ніч обстрілював мирні міста. У Лисичанську окупанти вдарили по школі, у підвалі якої ховалися 23 особи, а у Привіллі під час обстрілу загинув чоловік.
- Російські окупанти знову завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман в Одесі.
- Російські військові обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок атаки є постраждалий.
- На лінії фронту на Луганщині та Донеччині відбито дев'ять атак ворога за останню добу. ЗСУ знищили безліч ворожої техніки.
- Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ Збройних сил України за минулу добу вразили не менше 7 повітряних цілей, включаючи літак, вертоліт та 2 крилаті ракети.
- Українські захисники звільнили ще три населені пункти на Миколаївщині.
- Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що експерти контролюють рівень радіаційного фону у різних частинах Чорнобильської атомної електростанції. Також він зазначив, що зафіксовано пошкодження в ряді споруд ЧАЕС.