Генштаб: ЗСУ ліквідували 22400 військовослужбовців РФ

Окупанти зазнають втрат на території України / Фото: Колаж: Сьогодні

У Генштабі оприлюднили нові дані втрат росіян із моменту вторгнення на територію суверенної держави Україна. За два місяці окупанти втратили понад 22 тисячі 400 воїнів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.04 орієнтовно склали:

особового складу близько 22400 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 939 (+21) од.

бойових броньованих машин/APV ‒ 2342 (+34) од.,

артилерійських систем – 421 (+5) од.,

РСЗВ – 149 (+0) од.

засоби ППО – 71 (+2) од.,

літаків – 185 (+1) од.,

вертольотів – 155 (+1) од.,

автомобільної техніки – 1666 (+23) од.,

кораблі/катери- 8 (+0) од.,

цистерн із ПММ – 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 207 (+2).

спеціальна техніка – 31 (+0).

пускові установки ОТРК – 4(+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському та Ізюмському напрямках.

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