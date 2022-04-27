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Генштаб: ЗСУ ліквідували 22400 військовослужбовців РФ

27 квітня, 11:36
За два місяці окупанти втратили 186 літаків, 73 засоби ППО та ін.

Окупанти зазнають втрат на території України / Фото: Колаж: Сьогодні

У Генштабі оприлюднили нові дані втрат росіян із моменту вторгнення на територію суверенної держави Україна. За два місяці окупанти втратили понад 22 тисячі 400 воїнів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.04 орієнтовно склали:

  • особового складу близько 22400 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 939 (+21) од.
  • бойових броньованих машин/APV ‒ 2342 (+34) од.,
  • артилерійських систем – 421 (+5) од.,
  • РСЗВ – 149 (+0) од.
  • засоби ППО – 71 (+2) од.,
  • літаків – 185 (+1) од.,
  • вертольотів – 155 (+1) од.,
  • автомобільної техніки – 1666 (+23) од.,
  • кораблі/катери- 8 (+0) од.,
  • цистерн із ПММ – 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 207 (+2).
  • спеціальна техніка – 31 (+0).
  • пускові установки ОТРК – 4(+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському та Ізюмському напрямках.

Що відбувається в Україні 27 квітня