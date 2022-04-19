"Без вести пропавшие". Россия продолжает врать о судьбе экипажа "Москвы"

Стало известно о пропавшем на борту "Москвы" срочнике, которому было 20 лет / Коллаж "Сегодня"

Родители матросов, служивших на уничтоженном 14 апреля ВСУ крейсере "Москва", самостоятельно пытаются найти своих детей. Командование Черноморским флотом России не дает никакой информации о членах экипажа затопленного корабля.

Об этом стало известно из публикаций в соцсетях некой Анны Сыромясовой, родственник которой числится пропавшим без вести, передает портал "Крым. Реалии".

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Что известно

Анна Сыромясова написала, что родителям ничего не сообщают об их детях, которые оказались на "Москве". "Родителям ничего не говорят, все контакты блокируют. Информации никакой", – написала Анна Сыромясова.

У женщины на корабле служил Никита Алексеевич Сыромясов. "Он был на крейсере "Москва" в ночь 13-14 апреля, после чего попал в списки пропавших без вести", – написала женщина.

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Журналисты выяснили, что пропавшему было 20 лет, он проходил срочную службу. Никита был родом из Сысерти Свердловской области России.

Другие пропавшие

Данные о Сыромясове опубликовал в соцсетях отец другого матроса – жителя Ялты Дмитрия Шкребеца, который ранее сообщил об исчезновении на крейсере "Москва" своего 20-летнего сына-срочника Егора.

Также мужчина опубликовал скрины переписок, из которых следует, что после затопления крейсера "Москва" пропали без вести Никита Ефременко 2002 года рождения, срочники Игорь Кутняк и Леонид Савин.

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Ситуация