"Азов" уничтожил катер российских оккупантов "Раптор" (видео)

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Бойцы полка "Азов" 21 марта уничтожили два танка врага, а также потопили вражеский катер пр. 03160 "Раптор".

Сегодня, 22 марта, в своем Telegram-канале бойцы обнародовали видео уничтожение катера.

Реклама

Уничтожение катера

"Видео уничтожение бойцами полка "Азов" вражеского катера пр. 03160 "Раптор", – сказано в описании к видео.

Как сообщал сайт "Сегодня", согласно данным Генштаба ВСУ, украинские защитники за период войны уничтожили около 3800 единиц техники русских оккупантов. РФ потеряла уже 15 300 человек по личному составу.

Напомним, 15 марта отдельный отряд специального назначения "Азов" уничтожил колонну оккупантов под Мариуполем. Военную технику буквально разбили наголову.

Реклама

Читайте также: