"Азов" знищив катер російських окупантів "Раптор" (відео)

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Бійці полку "Азов" 21 березня знищили два танки ворога, а також потопили ворожий катер пр. 03160 "Раптор".

Сьогодні, 22 березня, у своєму Telegram-каналі бійці оприлюднили відео знищення катера.

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Знищення катера

"Відео знищення бійцями полку "Азов" ворожого катера пр. 03160 "Раптор", – вказано в описі до відео.

Як повідомляв сайт "Сьогодні", згідно з даними Генштабу ЗСУ, українські захисники за період війни знищили майже 3800 одиниць техніки російських окупантів. РФ втратила вже 15 300 осіб з особового складу.

Нагадаємо, 15 березня окремий загін спеціального призначення "Азов" знищив колону окупантів під Маріуполем. Військову техніку буквально розбили вщент.

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