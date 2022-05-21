Аваков показал свой пострадавший от обстрелов дом в Харькове

Харьков оказался одним из наиболее пострадавших городов Украины в результате нападения России / Коллаж "Сегодня"

Бывший глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков побывал в Харькове, который почти три месяца бомбила армия Российской Федерации и по которому продолжает наносить удары. Бывший министр увидел, в каком состоянии находится его дом и офис, а также привез помощь местным военным.

Об этом Арсен Аваков сообщил на своей странице в Instagram.

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Что известно

"Был в Харькове. Ходил, смотрел, размышлял, говорил.. слушал отголоски забытой уже в Киеве канонады и взрывов.. Достойным воинам плюшки разные передали летающие и не только... Смотрел свой разбитый дом и офис, а главное обнялся с друзьями.. и вот что вам скажу. Пусть и разбиты наши дома – мы выстоим – отстроим и восстановим Харьков, всю Украину! Мы заряжены!", – написал Аваков.

Также Аваков выложил фото с бизнесменом Всеволодом Кожемяко, который сейчас воюет за Украину. На снимке можно заметить, как пострадал дом бывшего чиновника.

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Обстановка в Харькове