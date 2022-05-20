Оккупанты перед рассветом ударили по Харькову (фото)

В некоторых районах появились пожар и дым

В Харькове "прилеты" от оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Ночью 20 мая российские оккупанты снова штурмовали Харьков. В городе прозвучало несколько взрывов. Перед этим там объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Реклама

Что известно?

Первые сообщения о взрывах появились в 3:08. Взрывы были слышны в разных районах Харькова. Местных жителей попросили соблюдать правило двух стен от окон.

После этого в Сети начали публиковать фото "прилетов". На кадрах можно увидеть пожар и дым.

Детали и есть ли жертвы в результате обстрелов – уточняются.

Реклама

Реклама

В Харькове войска РФ обстреляли спасателей

Ночью 18 мая российские оккупанты открыли огонь по Киевскому району Харькова. В результате повреждено админздание ГСЧС Украины. Также повреждения получил многоэтажный дом. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В результате обстрела повреждены административное здание подразделения ГУ ГСЧС в Харьковской области и многоэтажка рядом.

Кроме того, из-за пожара полностью уничтожены несколько автомобилей для пожаротушения.

К счастью, пострадавших в результате обстрелов нет.

"При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – отметили в ведомстве.

Ранее мы писали: