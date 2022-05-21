Аваков показав свій постраждалий від обстрілів будинок у Харкові

Харків виявився одним із найбільш постраждалих міст України внаслідок нападу Росії / Колаж "Сьогодні"

Колишній глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков побував у Харкові, який майже три місяці бомбила армія Російської Федерації та по якому продовжує завдавати ударів. Колишній міністр побачив, у якому стані знаходиться його будинок та офіс, а також привіз допомогу місцевим військовим.

Про це Арсен Аваков повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Що відомо

"Був у Харкові. Ходив, дивився, розмірковував, говорив.. слухав відлуння забутої вже в Києві канонади та вибухів. скажу. Нехай і розбиті наші будинки – ми вистоємо – відбудуємо та відновимо Харків, всю Україну! Ми заряджені! ", – написав Аваков.

Також Аваков виклав фото із бізнесменом Всеволодом Кожем'яко, який зараз воює за Україну. На знімку можна побачити, як постраждав будинок колишнього чиновника.

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Обстановка у Харкові