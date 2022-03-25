Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Война Вторжение

Артобстрел с жертвами и мародеры – что происходит в Киевской области (фото)

25 марта, 02:04
Полицейские сообщили, что продолжаются обстрелы Новых и Старых Петровцев, в результате чего поврежден гостиничный комплекс

Оккупанты стреляют в Киевской области. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 24 марта, в Киевской области продолжаются боевые действия. Российские оккупанты обстреливают Бучанский район, а полицейские фиксируют последствия артиллерийских ударов врага.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Реклама

Ситуация в Киевской области

  • На Фастовщине русские войска продолжают единичные обстрелы села Ясногородка. Полицейские на месте поддерживают местных жителей и передают гуманитарную помощь, продукты питания и вещи первой необходимости.
  • В Калиновке в результате артобстрела три человека получили ранения, есть погибшие. Обломки снаряда попали в один из объектов гражданской инфраструктуры.
  • Продолжаются обстрелы Новых и Старых Петровцев, в результате чего поврежден гостиничный комплекс. По предварительной информации, пострадавших нет.
  • Также за эти сутки в Вышгородском районе задержали двух мародеров, которые из частного дома похитили оружие и ценности.
  • В Белой Церкви полицейские задокументировали три факта незаконного хранения наркотических средств.
  • В Фурсах на блокпосте во время досмотра водителя правоохранители обнаружили и изъяли в автомобиле гранату Ф-1.
  • За минувшие сутки полицейские Броварщины совместно с представителями местных властей эвакуировали с оккупированных территорий более 1300 человек.
  • В Борисполе ситуация контролируемая. Полицейские и дальше несут службу в усиленном режиме.
  • На территории Киевской области полицейские проводят отработку незаконного оборота наркотиков и выявляют факты подпольной продажи алкоголя.

Киевскую область обстреливают оккупанты. Фото: полиция Киевской области

Жителей Киевской области испугали сильные взрывы

В Киевской области вечером 24 марта гремят взрывы. В сети появилось много видео, на которых видно зарево. Очевидцы сообщают, что взрывов слышно много, идут обстрелы. Что именно взрывается, пока неизвестно.

Реклама

Ранее мы писали: