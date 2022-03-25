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Артобстріл з жертвами та мародери – що відбувається в Київській області (фото)

25 березня, 02:04
Поліцейські повідомили, що продовжуються обстріли Нових та Старих Петрівців, внаслідок чого пошкоджено готельний комплекс

Окупанти стріляють у Київській області. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 24 березня, у Київській області продовжуються бойові дії. Російські окупанти обстрілюють Бучанський район, а поліцейські фіксують наслідки артилерійських ударів ворога.

Про це повідомили у поліції Київської області.

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Ситуація у Київській області

  • На Фастівщині російські війська продовжують поодинокі обстріли села Ясногородка. Поліцейські на місці, підтримують місцевих жителів та передають гуманітарну допомогу, продукти харчування та речі першої необхідності тих, хто лишився в зоні бойових дій.

  • У Калинівці внаслідок артобстрілу три людини отримали поранення, є загиблі. Уламки снаряду потрапили в один із об’єктів цивільної інфраструктури.

  • Продовжуються обстріли Нових та Старих Петрівців, внаслідок чого пошкоджено готельний комплекс. За попередньою інформацією потерпілих немає.

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  • Також цієї доби у Вишгородському районі затримали двох мародерів, які з приватного будинку викрали зброю та цінності.

  • У Білій Церкві поліцейські задокументували три факти незаконного зберігання наркотичних засобів.

  • У Фурсах на блокпосту під час огляду водія правоохоронці виявили та вилучили в автомобілі гранату Ф-1.

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  • За минулу добу поліцейські Броварщини, спільно із представниками місцевої влади евакуювали з окупованих територій понад 1300 осіб.

  • На Бориспільщині ситуація контрольована. Поліцейські і надалі несуть службу у посиленому режимі.

  • На території Київської області поліцейські проводять відпрацювання незаконного обігу наркотиків та виявляють факти підпільного продажу алкоголю.

Київську область обстрілюють окупанти. Фото: поліція Київської області

Жителів Київщини налякали сильні вибухи

На Київщині ввечері 24 березня лунають вибухи. У мережі з'явилося багато відео, на яких видно заграву. Очевидці повідомляють, що вибухів чути багато, триває обстріл. Що саме вибухає, поки що невідомо.

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