Артобстріл з жертвами та мародери – що відбувається в Київській області (фото)

Окупанти стріляють у Київській області. Фото: колаж "Сьогодні"
За минулу добу, 24 березня, у Київській області продовжуються бойові дії. Російські окупанти обстрілюють Бучанський район, а поліцейські фіксують наслідки артилерійських ударів ворога.
Про це повідомили у поліції Київської області.
Ситуація у Київській області
На Фастівщині російські війська продовжують поодинокі обстріли села Ясногородка. Поліцейські на місці, підтримують місцевих жителів та передають гуманітарну допомогу, продукти харчування та речі першої необхідності тих, хто лишився в зоні бойових дій.
У Калинівці внаслідок артобстрілу три людини отримали поранення, є загиблі. Уламки снаряду потрапили в один із об’єктів цивільної інфраструктури.
Продовжуються обстріли Нових та Старих Петрівців, внаслідок чого пошкоджено готельний комплекс. За попередньою інформацією потерпілих немає.
Також цієї доби у Вишгородському районі затримали двох мародерів, які з приватного будинку викрали зброю та цінності.
У Білій Церкві поліцейські задокументували три факти незаконного зберігання наркотичних засобів.
У Фурсах на блокпосту під час огляду водія правоохоронці виявили та вилучили в автомобілі гранату Ф-1.
За минулу добу поліцейські Броварщини, спільно із представниками місцевої влади евакуювали з окупованих територій понад 1300 осіб.
На Бориспільщині ситуація контрольована. Поліцейські і надалі несуть службу у посиленому режимі.
На території Київської області поліцейські проводять відпрацювання незаконного обігу наркотиків та виявляють факти підпільного продажу алкоголю.
Київську область обстрілюють окупанти. Фото: поліція Київської області
Жителів Київщини налякали сильні вибухи
На Київщині ввечері 24 березня лунають вибухи. У мережі з'явилося багато відео, на яких видно заграву. Очевидці повідомляють, що вибухів чути багато, триває обстріл. Що саме вибухає, поки що невідомо.