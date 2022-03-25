Артобстріл з жертвами та мародери – що відбувається в Київській області (фото)

Окупанти стріляють у Київській області. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 24 березня, у Київській області продовжуються бойові дії. Російські окупанти обстрілюють Бучанський район, а поліцейські фіксують наслідки артилерійських ударів ворога.

Про це повідомили у поліції Київської області.

На Фастівщині російські війська продовжують поодинокі обстріли села Ясногородка. Поліцейські на місці, підтримують місцевих жителів та передають гуманітарну допомогу, продукти харчування та речі першої необхідності тих, хто лишився в зоні бойових дій.

У Калинівці внаслідок артобстрілу три людини отримали поранення, є загиблі. Уламки снаряду потрапили в один із об’єктів цивільної інфраструктури.

Продовжуються обстріли Нових та Старих Петрівців, внаслідок чого пошкоджено готельний комплекс. За попередньою інформацією потерпілих немає. Реклама

Також цієї доби у Вишгородському районі затримали двох мародерів, які з приватного будинку викрали зброю та цінності.

У Білій Церкві поліцейські задокументували три факти незаконного зберігання наркотичних засобів.

У Фурсах на блокпосту під час огляду водія правоохоронці виявили та вилучили в автомобілі гранату Ф-1. Реклама

За минулу добу поліцейські Броварщини, спільно із представниками місцевої влади евакуювали з окупованих територій понад 1300 осіб.

На Бориспільщині ситуація контрольована. Поліцейські і надалі несуть службу у посиленому режимі.