Война в тылу врага или провокация Кремля: что стоит за взрывами в России

В приграничных регионах РФ все чаще гремят взрывы и полыхают пожары

Война с Украиной охватывает территорию России. Фото: коллаж "Сегодня"

Война с Украиной заходит на территорию России все дальше. За последние 2 недели география взрывов и пожаров в южных регионах Российской Федерации заметно расширилась. Среди местных жителей началась паника, власти готовят бомбоубежища и обвиняют Украину в диверсиях.

Сайт "Сегодня" выяснил, что происходит в приграничных областях и кто может стоять за атакой на военные и инфраструктурные объекты РФ.

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Пожары на нефтебазах и взрывы военных складов

С 24 февраля – дня начала вторжения России в Украину в приграничных регионах РФ все чаще происходят взрывы и пожары. С 15 по 27 апреля их количество увеличилось почти вдвое. Всего же в Белгородской области произошло 20 "инцидентов", в Курской – 10, в Воронежской – 4, и столько же в Брянской, одно из них – с ранеными гражданскими.

Фото: Telegram-канал "МО"

В частности, российские СМИ сообщали, что:

в Белгороде боевые вертолеты нанесли ракетные удары по нефтебазе;

в Воронеже и Курской области были сбиты беспилотники;

в селе Старая Нелидовка произошел пожар на военном складе;

в селе Журавлевка прогремели взрывы после прилета снарядов;

в поселке Теткино взорвалась боевая машина, которую ремонтировали на территории сахарного завода;

возле села Красный октябрь произошел пожар на нефтебазе.

Кроме того, в течении одного дня, 25 апреля, в российском Брянске вспыхнул пожар на нефтебазе "Дружба", входящей в комплекс нефтепровода, через который российская нефть попадает в страны Европы, загорелось нефтехранилище на территории компании "Агропромкомплект", была повреждена железная дорога и сошел с рельс поезд, а также вспыхнули емкости с дизтопливом на военной авиабазе в Уссурийске.

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Пожар на нефтебазе в Брянске. Фото: коллаж "Сегодня"

В России началась паника

После ряда происшествий секретарь совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в южных регионах РФ необходимо обеспечить надежную работу системы экстренного оповещения населения и привести в надлежащее состояние бомбоубежища. Тем временем многие жители Белгородской, Курской и Воронежской областей, опасаясь начала широкомасштабных боевых действий, начали покидать свои дома и уезжать в более спокойные регионы.

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Что говорят в ФСБ

В ФСБ РФ заявили, что пожары на нефтебазах и военных складах – дело рук диверсантов и сообщили о задержании двух россиян, якобы готовивших диверсию в Белгородской области "на одном из объектов транспортной инфраструктуры", назвав их "сторонниками украинского нацизма".

Спецслужба опубликовала видео допроса задержанных, на котором они рассказывают о своих диверсионных замыслах, используя какие-то уж слишком протокольные формулировки или же просто произносят заученный текст из фсб-шных методичек.

"Я смотрел железнодорожные пути, чтобы понять, по каким путям передвигаются военные эшелоны. Также я изучал строение пути и методы его выведения из строя", – сказал один из них.

Второй "диверсант" говорит, что они планировали "повреждение железнодорожного полотна путем выкручивания винтов и ослабления крепежей и все эти действия должны были быть преданы огласке путем распространения информации в интернете".

Что говорят в Украине

Власти Украины официально не подтвердили свою причастность к взрывам и пожарам в России, но и не опровергли.

"Украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению российской агрессии на территории Украины. И это совсем не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты и за все катастрофы и все события, которые происходят на территории РФ. Поэтому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать", – заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянык.

Александр Мотузянык: "Я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать" / Фото: Минобороны Украины

В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал инциденты в России "кармой" за ее вторжение в Украину.

"Белгородская, Воронежская, Курская области теперь тоже начинают активно изучать такое понятие, как "демилитаризация". Разоружение. В этих российских областях периодически горят крупные топливные базы, обеспечивавшие топливом бронетехнику армии РФ, и взрываются склады боеприпасов. По разным причинам. Если вы (русские) решили массово атаковать другую страну, убивать, давить танками мирных людей, а для обеспечения убийств используете склады в своих областях, то рано или поздно долги придется возвращать. Карма – штука жестокая", – написал Подоляк в своем Telegram-канале.

Британия считает, что Украина имеет право атаковать РФ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории страны-агрессора согласно законам войны.

"Если бы Украина действительно решила атаковать структуру тылового обеспечения российской армии, это было бы законно с точки зрения международного права", – заявил он.

Заместитель Уоллеса – Джеймс Хеппи добавил, что именно Москва начала войну, и теперь Киев имеет полное право наносить удары по целям и маршрутам поставок на российской территории.

Бен Уоллес: "Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории страны-агрессора". Фото: peoples.ru

В России пригрозили ответным ударом

В Минобороны РФ назвали заявление британских чиновников "прямым провоцированием Лондоном".

"В случае попытки их реализации, это немедленно приведет к нашему пропорциональному ответу. Наши вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве", – заявили в российском оборонном ведомстве.

США поддержали Украину

В США заявили, что Украина вправе сама решать, стоит ли ей атаковать объекты на территории РФ. По мнению госсекретаря Энтони Блинкена, Украина имеет право пойти на такой шаг ради собственной защиты от российской агрессии.

"Вопрос заключается в том, должны ли украинцы осуществлять действия, которые выходят за пределы их границ. Мой собственный взгляд заключается в том, что им жизненно важно делать все необходимое для защиты от российской агрессии. И выбор тактики в таком случае – это их собственное решение", – сказал Блинкен.

С ним согласился и Михаил Подоляк. В своем Twitter он намекнул, что ВСУ все же смогут ударить по России.

"Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по составам и базам российских убийц. Мир это право признает", – написал он.

Украинские диверсанты или провокация РФ

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта отмечает, что взрывы и пожары на военных объектах в России могу быть делом рук диверсантов.

"Маловероятно, что такие происшествия – случайность. Похоже там работали специалисты. Люди с определенными навыками. Но конечно нельзя однозначно утверждать, что за этими взрывами и пожарами стоят украинские военные или спецслужбы. Во всяком случае, официального подтверждения этому нет", – говорит "Сегодня" эксперт.

Сергей Шабовта: "Маловероятно, что такие происшествия – случайность". Фото: скриншот

Военный эксперт Олег Жданов не исключает, что происшествия были организованы самой Россией.

"170 километров от нашей границы – мы туда не достанем. У нас нет огневых средств, чтобы нанести ракетный удар", – говорит "Сегодня" эксперт.

По его мнению, серия взрывов и пожаров на территории РФ может быть провокацией Кремля с целью обвинения Украины в нападении и последующем вводе военного положения и объявления в стране мобилизации для "защиты России от украинской агрессии". Эксперт отмечает, что силы армии РФ, задействованные в боевых действиях в Украине, на исходе и для выполнения поставленных военных задач, России нужно большее количество солдат. А для этого необходимо объявить всеобщую мобилизацию.

"Я больше склоняюсь к версии "операция под чужим флагом", потому что россиянам не хватает крупного теракта, чтобы сейчас объявить красную степень террористической угрозы, ввести военное положение в приграничных областях с Украиной и начать там всеобщую мобилизацию. Это наиболее вероятная версия того, что сейчас происходит в России", – подытожил Жданов.

Олег Жданов: "России нужен повод для всеобщей мобилизации" / Фото: Facebook

Взрывы в России