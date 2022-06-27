В Харькове опять взрывы. Есть раненые

Район "прилетов" пока неизвестен

Круглосуточно спасатели Украины устраняют последствия ударов Россия по Харькову / Коллаж "Сегодня"

Из Харькова поступило сообщение, что там опять слышны взрывы. Район "прилетов" пока неизвестен.

Об этом сообщает телеграм-канал "Украина 24".

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Что известно

"Россияне продолжают наносить удары по Харькову и области, в частности по Северной Салтовке. По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрелов – 3 пострадавших гражданских. Информация обновляется. Не игнорируйте сигналы тревоги и находитесь в укрытиях!", – сообщили в Харьковской областной военной администрации.

Другие телеграм-каналы сообщили о том, что отработало ПВО.

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