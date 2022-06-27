В Харькове опять взрывы. Есть раненые

Из Харькова поступило сообщение, что там опять слышны взрывы. Район "прилетов" пока неизвестен.
Об этом сообщает телеграм-канал "Украина 24".
Что известно
"Россияне продолжают наносить удары по Харькову и области, в частности по Северной Салтовке. По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрелов – 3 пострадавших гражданских. Информация обновляется. Не игнорируйте сигналы тревоги и находитесь в укрытиях!", – сообщили в Харьковской областной военной администрации.
Ракетный удар по Киеву
Другие телеграм-каналы сообщили о том, что отработало ПВО.
Обстановка в городе
- 25 июня стало известно, что российские оккупанты совершили очередную диверсию против ядерного объекта на территории Украины. На этот раз они обстреляли установку "Источник нейтронов" в Харькове.
- В ночь на 24 июня город опять подвергся артиллерийскому обстрелу.
- Российские оккупанты в течение четверга, 23 июня, обстреливали Харьковскую область.В результате были погибшие и раненые.
- 23 июня с крыши одного из домов на Северной Салтовке в Харькове спасатели сняли неразорвавшуюся фугасную авиабомбу весом в 500 кг.