Двадцать стран дадут Украине военную помощь — детали встречи "Рамштайн-2" от главы Пентагона

Ллойд Остин подвел итоги встречи по безопасности Украины

Остин Ллойд рассказал о помощи для Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что 20 стран решили направить Киеву дополнительную военную помощь. Об этом он сказал после завершения второго заседания контактной группы по Украине, организованного Остином в понедельник и известного как "Рамштайн-2". Второе заседание контактной группы прошло виртуально, сообщает CNN.

"Примерно 20 стран объявили о новой помощи в сфере безопасности. Многие страны передают крайне необходимые артиллерийские боеприпасы, системы береговой обороны, танки и другую бронетехнику", — сказал Остин.

Глава Пентагона сообщил, что другие страны взяли на себя новые обязательства по подготовке украинских военных.

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Кто помогает Украине

Остин поблагодарил Чехию "за ее существенную поддержку, включая недавнюю передачу боевых вертолетов, танков и ракетных систем".

Кроме того, глава Пентагона сообщил о решении Дании отправить Украине пусковую установку противокорабельных ракет "Гарпун" и боеприпасы к ней.

"Я особенно благодарен Дании, которая объявила сегодня, что предоставит пусковую установку "Гарпун" и ракеты, чтобы помочь Украине защитить свое побережье", — сказал Остин.

Кроме того, он приветствовал вклад Италии, Греции, Норвегии и Польши в снабжение Украины артиллерией. Отдельно Остин отметил роль Британии в координации передачи военной помощи для Украины.

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Будет третья встреча

Во втором заседании контактной группы приняли участие представители 47 стран, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Глава Пентагона Ллойд Остин лично проведет третье заседание контактной группы по Украине в Брюсселе 15 июня.

Отметим, первая встреча группы состоялась в апреле на авиабазе Рамштайн в Германии.

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