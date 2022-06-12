У США з'ясували, як загарбники грабують музеї України

Спрямована Росією "група фахівців" займається контрабандою цінних історичних артефактів з тимчасово захоплених територій України до РФ.
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на антрополога Брайана Деніелса, який працює з археологами, істориками та фахівцями з цифрової обробки зображень.
З лабораторії в американському штаті Вірджинія Деніелс та його колеги стежили за розграбуванням та знищенням культурних цінностей з початку вторгнення Росії в Україну та виявили закономірності у злочинах.
"Зараз є дуже вагомі докази того, що це навмисний крок Росії, коли певні картини та прикраси були вивезені до РФ", - сказав Деніелс.
Слід крадіжок значною мірою зосереджено на дорогоцінному скіфському золоті. Це старовинні філігранні вироби, які часто зображують тварин, йдеться в публікації.
"Ці предмети візуально приголомшують, і зараз так багато повідомлень про крадіжку, що очевидно, що це стратегія", – сказав Деніелс.
За його словами, "українці, звичайно, також дуже зацікавлені в тому, щоб ми склали список вкрадених речей".
У той самий час вчений не знає, чи була грошова цінність найважливішим чинником для росіян, чи предмети було обрано через їх культурне значення.
"Можливо, все це є частиною підриву ідентичності України як окремої країни, з претензією на законне володіння Росією усіма їхніми експонатами", – зазначив Деніелс.
Він додав, що крадіжки, як правило, йдуть за допитами музейних зберігачів та наглядачів.
"Ми все більше турбуємося про музейних працівників та співробітників служби безпеки, особливо коли вони опиняються по лінії розташування російських військ", – сказав Деніелс.
Скіфське золото
- Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня ухвалив, що колекція "скіфського золота" має бути передана Україні. Відповідне рішення оголосила головуючий суддя Пауліна Хофмейєр-Рюттен. За її словами, об'єкти, що оспорюються, є частиною культурної спадщини України і мають бути передані українській стороні.
- Президент України привітав рішення суду, наголосивши, що спочатку буде повернуто "скіфське золото", а потім і Крим.
- Артефакти будуть у Нідерландах протягом трьох місяців, за цей період сторони можуть оскаржити рішення у вищому суді. Після оскарження може пройти ще один рік, після чого Верховний суд ухвалить своє рішення.
- Проте Кремль не згоден із рішенням суду та найближчим часом збирається подати апеляцію до Верховного суду Нідерландів.
- Крім того, у Криму занервували після повернення "скіфського золота" . Самопроголошений "глава" Криму Сергій Аксьонов записав відеокоментар.