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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

В США выяснили, как захватчики грабят музеи Украины

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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12 июня, 18:37
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Попытки России найти и украсть спрятанные артефакты в захваченных украинских городах становятся все более решительными
Оккупанты продолжают обворовывать украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты продолжают обворовывать украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Направленная Россией "группа специалистов" занимается контрабандой ценных исторических артефактов с временно захваченных территорий Украины в РФ.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на антрополога Брайана Дэниелса, работающего с археологами, историками и специалистами по цифровой обработке изображений.

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Из лаборатории в американском штате Вирджиния Дэниелс и его коллеги следили за разграблением и уничтожением культурных ценностей с начала вторжения России в Украину и выявили закономерности в преступлениях.

"Сейчас есть очень веские доказательства того, что это умышленный шаг России, когда определенные картины и украшения были вывезены в РФ", – сказал Дэниелс.

След краж в значительной степени сосредоточено на драгоценном скифском золоте. Это старинные филигранные изделия, часто изображающие животных, говорится в публикации.

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"Эти предметы визуально ошеломляют, и сейчас так много сообщений о воровстве, что очевидно, что это стратегия", – сказал Дэниелс.

По его словам, "украинцы, конечно, тоже очень заинтересованы в том, чтобы мы составили список украденных вещей".

В то же время ученый не знает, была ли денежная ценность важнейшим фактором для россиян, или предметы были выбраны из-за их культурного значения.

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"Возможно, все это часть подрыва идентичности Украины как отдельной страны, с претензией на законное владение Россией всеми их экспонатами", – отметил Дэниелс.

Он добавил, что кражи, как правило, следуют за допросами музейных хранителей и смотрителей.

"Мы все больше беспокоимся о музейных работниках и сотрудниках службы безопасности, особенно когда они оказываются по линии расположения российских войск", – сказал Дэниелс.

Скифское золото

  • Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция "скифского золота" должна быть передана Украине. Соответствующее решение огласила председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен. По ее словам, оспариваемые объекты являются частью культурного наследия Украины и должны быть переданы украинской стороне.
  • Президент Украины приветствовал решение суда, отметив, что сначала будет возвращено "скифское золото", а потом и Крым.
  • Артефакты будут находиться в Нидерландах в течение трех месяцев, за этот период стороны могут обжаловать решение в высшем суде. После обжалования может пройти еще один год, после чего Верховный суд примет свое решение.
  • Однако Кремль не согласен с решением суда и в ближайшее время собирается подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов.
  • Кроме того, в Крыму занервничали после возвращения "скифского золота". Самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов записал видеокомментарий.

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Герої не вмирають!

Подорвал себя, но не сдался… Игорь Дашко – подполковник государственной пограничной службы Украины. За месяц до российского вторжения перевелся с западной границы в Мариуполь. Подорвал себя на радиостанции, чтобы она не досталась захватчикам. Последними его словами в радиоэфире были: "Слава Украине!" 18 июня ему исполнилось бы 45 лет. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Марина – 30-летняя девушка-боец Нацгвардии. К тому же она – первая в Украине женщина-сапер. Сейчас вместе с побратимами работает над разминированием Киевщины – выполняет задачи по подрыву опасных боеприпасов.
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