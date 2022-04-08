"Ти с**а, ви вбиваєте наших дітей": в Іспанії українка стусанами відправила росіянку до Путіна

У Мережі з'явилося відео, на кадрах якого в Іспанії українська жінка висловила росіянці все, що вона про неї думає, і про режим її президента. Опублікував його екснардеп Ігор Мойсейчук.
Жінка похилого віку не підбирала слів і використовуючи нецензурні слова, висловила своє ставлення до росіян.
"Ти чого мене знімаєш, с**ка кончена, пи**уй у свою Росію до Путіна, ви вбиваєте наших дітей", – сказала вона і дала їй стусан під зад.
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Знущання росіяни з дітей
З початку війни РФ проти України російські військові вбили 169 дітей, ще понад 306 неповнолітніх українців зазнали поранень. Проте кількість жертв може бути ще більшою, адже підрахувати всіх неможливо через окупацію та бойові дії.
Після того, як російські військові покидають українські міста, спливають страшні подробиці їхніх злочинів. Зокрема, з'явилися дані, що окупанти ґвалтують дітей або їхніх батьків прямо в них на очах, знущаються з неповнолітніх і вбивають їх. Наводимо лише частину новин останнім часом:
- ГУР Міноборони України повідомило у Facebook, що зафіксовані випадки, коли російські окупанти використовують українських дітей як щит для військової техніки.
- Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів про закатованих у Бучі українців: "Можна собі тільки уявити весь жах, який відкриється нам на звільнених територіях. Масові тортури, зґвалтування жінок та дітей, страти цивільних – це далеко не повний перелік звірств путінських "визволителів" .
- Журналіст Євген Спірін розповів, що у Бучі на вулицях знаходять тіла жорстоко вбитих українців. У деяких загиблих дітей зв'язані руки, а у дівчаток розірвані статеві органи.
- Також у Мережі розповідали, як на очах у дітей в Ірпені та Бучі окупанти розстрілювали батьків. Дітей ґвалтували і говорили, щоб вони шанували росіян.