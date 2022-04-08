"Ти с**а, ви вбиваєте наших дітей": в Іспанії українка стусанами відправила росіянку до Путіна

Українка висловила громадянці РФ все, що вона думає про дії їхньої армії на нашій території

Жінка порадила росіянці повертатися на батьківщину до свого президента / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі з'явилося відео, на кадрах якого в Іспанії українська жінка висловила росіянці все, що вона про неї думає, і про режим її президента. Опублікував його екснардеп Ігор Мойсейчук.

Жінка похилого віку не підбирала слів і використовуючи нецензурні слова, висловила своє ставлення до росіян.

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"Ти чого мене знімаєш, с**ка кончена, пи**уй у свою Росію до Путіна, ви вбиваєте наших дітей", – сказала вона і дала їй стусан під зад.

Знущання росіяни з дітей

З початку війни РФ проти України російські військові вбили 169 дітей, ще понад 306 неповнолітніх українців зазнали поранень. Проте кількість жертв може бути ще більшою, адже підрахувати всіх неможливо через окупацію та бойові дії.

Після того, як російські військові покидають українські міста, спливають страшні подробиці їхніх злочинів. Зокрема, з'явилися дані, що окупанти ґвалтують дітей або їхніх батьків прямо в них на очах, знущаються з неповнолітніх і вбивають їх. Наводимо лише частину новин останнім часом: