"Ты с**а, вы убиваете наших детей": в Испании украинка пинками отправила россиянку к Путину

В Сети появилось видео, на кадрах которого в Испании украинская женщина высказала россиянке все, что она о ней думает и о режиме ее президента. Опубликовал его экс-нардеп Игорь Мойсейчук.
Пожилая женщина не подбирала слов и используя нецензурные слова, выразила свое отношение к россиянам.
"Ты чего меня снимаешь, с**ка конченная, пи**уй в свою Россию к Путину, вы убиваете наших детей", – сказала она и дала ей пинок под зад.
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Издевательства россиян над детьми
С начала войны РФ против Украины российские военные убили 169 детей, еще более 306 несовершеннолетних украинцев получили ранения. Однако количество жертв может быть еще большим, ведь подсчитать всех невозможно из-за оккупации и боевых действий.
После того, как российские военные покидают украинские города, всплывают жуткие подробности их преступлений. В частности, появились данные, что оккупанты насилуют детей или же их родителей прямо у них на глазах, издеваются над несовершеннолетними и убивают их. Наводим только часть новостей за последнее время:
- ГУР Минобороны Украины сообщило в Facebook, что зафиксированы случаи, когда российские оккупанты используют украинских детей как живой щит для военной техники.
- Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о замученных в Буче украинцах: "Можно себе только представить весь ужас, который откроется нам на освобожденных территориях. Массовые пытки, изнасилования женщин и детей, казни гражданских – это далеко не полный перечень зверств путинских "освободителей".
- Журналист Евгений Спирин рассказал, что в Буче на улицах находят тела жестоко убитых украинцев. У некоторых погибших детей связаны руки, а у девочек разорваны половые органы.
- Также в Сети рассказывали, как на глазах у детей в Ирпене и Буче оккупанты расстреливали родителей. Детей насиловали и говорили, чтобы они уважали россиян.