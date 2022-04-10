Під Миколаєвом ЗСУ збили російський бомбардувальник

Зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил ЗСУ збив російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався атакувати Миколаїв.
Про це повідомило у Facebook Оперативне командування "Південь".
Передають, що окупанти намагаються поліпшити своє становище на Миколаївському напрямку, але українські війська продовжують знищувати ворога, відтісняючи з займаних позицій та знищуючи його ресурси.
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Армія РФ тільки за цю ніч втратила 70 людей і 7 одиниць техніки.
Втрати РФ
За даними Генштабу ЗСУ, з початку вторгнення в Україну армія РФ втратила близько 19 300 солдатів, а також понад 700 танків:
- особовий склад – близько 19 300 осіб,
- танки ‒ 722
- бойові броньовані машини ‒ 1911
- артилерійські системи – 342
- РСЗВ – 108 од.
- засоби ППО – 55 од.
- літаки – 152
- гелікоптери – 13
- автомобільна техніка – 1384 од.
- кораблі/катери – 7
- цистерни з ПММ – 76
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112
- спеціальна техніка – 25
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.