Окупанти випустили сім ракет по Миколаївщині

У Миколаївському та Херсонському напрямку противник обороняється і намагається підтягнути резерви, завдає ракетних ударів та перегруповується.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook.
У Миколаївській та Херсонській області противник відчайдушно обороняється та намагається підтягнути резерви нових сил для жорстких боїв.
Далі по темі
З метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення та максимальної руйнації транспортних комунікацій, ворог здійснив 7 ракетних ударів по Миколаївській області. Постраждалих нема.
Під численним ворожим обстрілом українські війська утримують звільнені території.
Також корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні продовжує чинити психологічний тиск щодо атаки узбережжя та завдання ракетних ударів.
Усього за добу на південному рубежі ворог втратив 37 людей живої сили та 4 одиниці техніки.
Обстріл Краматорська
- Окупанти 8 квітня вдарили ракетами по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області. Внаслідок обстрілів понад 30 людей загинули та понад 100 поранених.
- Голова Донецької ОВ Павло Кириленко у Telegram розповів, що під час ракетного удару на вокзалі знаходилися тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донбасу до безпечніших областей України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові не можуть протистояти ЗСУ у бою і тому стріляють у мирному населенні.
- Станцію Краматорськ на Донеччині закрили для евакуації та прийому поїздів. Але евакуаційні рейси 8 квітня вирушать із Слов'янська.
- Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що повторюється історія, як із малайзійським Боїнгом: "Щойно моральні ублюдки пустили ракету по Краматорську, почали розносити про те, що "працюємо по скупченню бойовиків ЗСУ". Коли зрозуміли, що наробили х**ні, почали витирати, редагувати".