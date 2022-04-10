Окупанти випустили сім ракет по Миколаївщині

Всього за добу на південному рубежі ворог втратив 37 людей живої сили та 4 одиниці техніки

У Миколаївській області не спокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаївському та Херсонському напрямку противник обороняється і намагається підтягнути резерви, завдає ракетних ударів та перегруповується.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook.

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У Миколаївській та Херсонській області противник відчайдушно обороняється та намагається підтягнути резерви нових сил для жорстких боїв.

З метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення та максимальної руйнації транспортних комунікацій, ворог здійснив 7 ракетних ударів по Миколаївській області. Постраждалих нема.

Під численним ворожим обстрілом українські війська утримують звільнені території.

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Також корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні продовжує чинити психологічний тиск щодо атаки узбережжя та завдання ракетних ударів.

Усього за добу на південному рубежі ворог втратив 37 людей живої сили та 4 одиниці техніки.

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