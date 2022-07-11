Окупанти взяли в полон українського правозахисника Буткевича (відео)

Де саме тримають чоловіка невідомо

Правозахисник Буткевич потрапив у полон до росіян/Фото: скриншот, колаж: "Сьогодні"

Український правозахисник Максим Буткевич, який наразі служить в ЗСУ, потрапив у полон до російських окупантів.

Про це повідомляють прокремлівські "РИА-Новости".

Реклама

Деталі

У червні російські ЗМІ заявили, що взяли в полон Буткевича. Тоді пропаганда стверджувала, що нібито українські військові, в тому числі і Буткевич, "здалися в полон під Горським".

Видання Zmina пише, що батькам Буткевича офіційно повідомило про полон керівництво роти, в якій він служить. Однак мати Буткевича сказала, що дізналася про долю сина з відео, опублікованого наприкінці червня, і відтоді Буткевич з нею не зв’язувався. Питанням визволенням Буткевича займається Обʼєднаний центр із пошуку та звільнення полонених. Жодної інформації щодо сина мати досі не отримала — на всі запити їй відповідають, що "справа опрацьовується".

Реклама

Зазначимо, що Максим Буткевич — український правозахисник і журналіст, співзасновник ZMINA та Hromadske radio. Він пішов до ЗСУ в березні 2022 року.

Де утримують полонених командирів "Азова"?

Командирів "Азова", що потрапили в полон у Маріуполі, утримують на території РФ. Однак вони не в СІЗО "Лефортово" у Москві, а на іншому спецоб'єкті.

Йдеться про Дениса Прокопенка ("Редіса") та його заступника Святослава Паламаря ("Волину").

Реклама

"Вони доставлені на один зі спецоб'єктів. Джерело також спростувало повідомлення ЗМІ про те, що вони нібито перебувають у СІЗО "Лефортово", – повідомляє російський Telegram-канал.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що дружина захисника "Азовсталі" заявила про смертельну загрозу для полонених бійців. Також ми писали, що звільнені з полону українці отримають виплати від держави.