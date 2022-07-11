Оккупанты взяли в плен украинского правозащитника Буткевича (видео)

Где именно держат мужчину неизвестно

Правозащитник Буткевич попал в плен к россиянам/Фото: скриншот, коллаж: "Сегодня"

Украинский правозащитник Максим Буткевич, который сейчас служит в ВСУ, попал в плен к российским оккупантам.

Об этом сообщают прокремлевские "РИА-Новости".

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В июне российские СМИ заявили, что взяли в плен Буткевича. Тогда пропаганда утверждала, что якобы украинские военные, в том числе и Буткевич, "сдались в плен под Горским".

Издание Zmina пишет, что родителям Буткевича официально сообщило о пленении руководства роты, в которой он служит. Однако мать Буткевича сказала, что узнала о судьбе сына из видео, опубликованного в конце июня, и с тех пор Буткевич с ней не связывался. Вопросом освобождения Буткевича занимается Объединенный центр по поиску и освобождению пленных. Никакой информации о сыне мать до сих пор не получила — на все запросы ей отвечают, что "дело прорабатывается".

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Отметим, что Максим Буткевич – украинский правозащитник и журналист, соучредитель ZMINA и Hromadske radio. Он пошел в ВСУ в марте 2022 года.

Где удерживают пленных командиров "Азова"?

Командиров "Азова", попавших в плен в Мариуполе, удерживают на территории РФ. Однако они не в СИЗО "Лефортово" в Москве, а на другом спецобъекте.

Речь идет о Денисе Прокопенко ("Редисе") и его заместителе Святославе Паламаре ("Волыне").

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"Они доставлены на один из спецобъектов. Источник также опроверг сообщения СМИ о том, что они якобы находятся в СИЗО "Лефортово", – сообщает российский Telegram-канал.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что супруга защитника "Азовстали" заявила о смертельной угрозе для пленных бойцов. Также мы писали, что освобожденные из плена украинцы получат выплаты от государства.