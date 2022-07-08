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Обстріли Харкова та удари по Луганщині: головне про атаки РФ за ніч (фото)

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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8 липня, 09:23
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Загарбники продовжують обстрілювати міста України
Російські війська завдають ударів по областях України.
Російські війська завдають ударів по областях України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці 8 липня російські загарбники знову обстріляли Харків. Також окупанти обстрілювали з артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків інші області України.

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію про воєнні події в деяких областях.

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Чернігівська область

У Генштабі повідомили, що війська РФ обстріляли з реактивної артилерії та мінометів район населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області.

Харківська область

Водночас на Харківському напрямку окупанти обстрілювали з артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків райони населених пунктів Харків, Микільське, Леб'яже, Уди, Дементіївка, Верхній та Старий Салтів, Петрівка, Російські Тишки та Байрак.

Миколаївська область

Голова ОВА Віталій Кім повідомив про повітряну тривогу по всій області. Ммісцеві Telegram-канали повідомляли про вибухи в місті.

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Також Віталій Кім розповів, що вдень 7 липня в Миколаєві внаслідок влучення боєприпасів та їхніх уламків виникли пожежі на відкритих територіях. Водночас щодо вибухів 8 липня інформація уточнюється.

"Вдень 7 липня обстріляно Березнегуватську громаду, внаслідок чого в смт Березнегувате сталось займання на відкритій території. Також зранку 8 липня з 06:45 тривають обстріли смт Березнегувате. За попередньою інформацією є руйнування об‘єктів інфраструктури, житлових будинків. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється", – сказав він.

Також 7 липня обстрілів зазнало селище Березнегувате, с. Маломихайлівське та с. Станція Березнегувате Березнегуватської громади, попередньо, без жертв. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Крім цього, ввечері 7 липня близько 20:00 були обстріли у Широківській громаді. Влучання були по відкритих територіях та на території фермерського господарства. Потерпілих немає. Близько 24:00 та 07:00 були обстріли переважно поза межами населених пунктів, внаслідок чого відбулися займання полів. Потерпілих немає.

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"Вчора, 7 липня, внаслідок обстрілів села Українка Галицинівської громади загинуло дві людини. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Також вдень 7 липня внаслідок ворожих обстрілів у Галицинівській громаді у СВТ "Бірюза" сталась пожежа дачного будинку", – йдеться у повідомленні.

Дніпропетровська область

Керівник ОВА Валентин Резніченко зазначив, що на ранок 8 липня російські війська знову обстріляли Криворізький район. Удари були по двох громадах – Апостолівській та Зеленодольській.

"В Апостолівській громаді ворог поцілив по селу Новосеменівка. Вибухова хвиля вибила шибки в будинку. У Зеленодольську вгатили по дачному масиву та парковій зоні. Попередньо, без постраждалих", – сказав він.

Луганська та Донецька області

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що, щоб вийти на адмінмежу Луганщини, росіяни артилерією знищують навколишні села.

"З усіх видів важкого озброєння вони не припиняють вогневий вплив по Білогорівці та Золотарівці. Застосовують ствольну та реактивну артилерію. Б’ють по домівках, по кожній будівлі, яка здається їм можливим укріпленням. Аби просунутись, не рахують особистих втрат і не жаліють жителів області", – розповів він.

Схожа ситуація, за його словами, і в населених пунктах Донецької області, які розташовані поблизу межі з Луганщиною.

За інформацією Генштабу, на Слов'янському напрямку підрозділи російської армії надавали вогненний вплив з артилерії різних калібрів у районах населених пунктів Волобуївка, Хрестище, Гусарівка, Чепіль, Мазанівка, Долина, Червоне, Богородичне та Адамівка.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Білогорівки, Золотарівки, Серебрянки, Верхньокам'янського, Дзвінківки та Роздолівки. Водночас на Бахмутському напрямку супротивник здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Спірне, Івано-Даріївка, Берестове, Покровське, Вершина, Володимирівка, Зайцеве, Кодема, Клинове та Нью-Йорк. Також завдав авіаційних ударів поблизу Вуглегірської ТЕС.

Раніше ми писали про те, що ЗСУ на півдні України ліквідували 12 російських окупантів. Крім цього, вдалося знищити склад боєприпасів та ворожу техніку.

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Танки
3
ББМ 3811
ББМ
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Артилерія 828
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Спіймав гранату - і повернув ворогам… Юліан Ступак - лейтенант, командир взводу 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Під час однієї з атак росіян спіймав кинуту в його окоп гранату і нею ж знищив ворогів… Загинув під час виконання бойового завдання у Харківській області, прикриваючи побратимів. Йому був лише 21 рік. Герой України. Посмертно.

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Нескорені
Олександр Кукурба - майор, військовий льотчик, начальник розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації ЗСУ. З початку вторгнення російських окупантів в Україну виконав близько 20 бойових вильотів, знищив 15 танків, більше 50 бойових одиниць техніки та понад 300 осіб живої сили противника. Герой України.
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