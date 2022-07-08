Обстрелы Харькова и удары по Луганской области: главное об атаках РФ за ночь (фото)

Захватчики продолжают обстреливать города Украины

Российские войска наносят удары по областям Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 8 июля российские захватчики снова обстреляли Харьков. Также оккупанты обстреливали из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков другие области Украины.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию о военных событиях в некоторых областях.

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Черниговская область

В Генштабе сообщили, что войска РФ обстреляли из реактивной артиллерии и минометов район населенного пункта Михальчина Слобода Черниговской области.

Харьковская область

В то же время на Харьковском направлении оккупанты обстреливали из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков районы населенных пунктов Харьков, Никольское, Лебяжье, Уды, Дементиевка, Верхний и Старый Салтов, Петровка, Российские Тишки и Байрак.

Николаевская область

Глава ОВА Виталий Ким сообщил о воздушной тревоге по всей области. Местные Telegram-каналы сообщали о взрывах в городе.

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Также Виталий Ким рассказал, что днем 7 июля в Николаеве в результате попадания боеприпасов и их обломков возникли пожары на открытых территориях. В то же время о взрывах 8 июля информация уточняется.

"Днем 7 июля обстреляна Березнеговатская громада, в результате чего в пгт Березнеговатое произошло возгорание на открытой территории. Также утром 8 июля с 06:45 проходят обстрелы пгт Березнеговатое. По предварительной информации, есть разрушение объектов инфраструктуры, жилых домов. Информация по пострадавшим и повреждениям уточняется", – сказал он.

Также 7 июля обстрелам подвергся поселок Березнеговатое, с. Маломихайловское и с. Станция Березнеговатое Березнеговатской громады, предварительно, без жертв. Информация о повреждениях уточняется.

Кроме этого, вечером 7 июля около 20:00 были обстрелы в Широковской громаде. Попадания были по открытым территориям и на территории фермерского хозяйства. Потерпевших нет. Около 24:00 и 07:00 были обстрелы преимущественно вне населенных пунктов, в результате чего произошло возгорание полей. Потерпевших нет.

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"Вчера, 7 июля, в результате обстрелов села Украинка Галицыновской громады погибли два человека. Информация о повреждениях уточняется. Также днем 7 июля в результате вражеских обстрелов в Галицыновской громаде в СВТ "Бирюза" произошел пожар дачного дома", – говорится в сообщении.

Днепропетровская область

Руководитель ОВА Валентин Резниченко отметил, что на утро 8 июля российские войска снова обстреляли Криворожский район. Удары пришлись по двум громадам – Апостоловской и Зеленодольской.

"В Апостоловской громаде враг попал по селу Новосеменовка. Взрывная волна выбила стекла в доме. В Зеленодольске ударили по дачному массиву и парковой зоне. Предварительно, без пострадавших", – сказал он.

Луганская и Донецкая области

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что, чтобы выйти на админграницу Луганской области, россияне артиллерией уничтожают окрестные села.

"Из всех видов тяжелого вооружения они не прекращают огневое влияние по Белогоровке и Золотаровке. Применяют ствольную и реактивную артиллерию. Бьют по домам, по каждому зданию, которое кажется им возможным укреплением. Чтобы продвинуться, не считают личных потерь и не жалеют жителей области", – рассказал он.

Похожая ситуация, по его словам, и в населенных пунктах Донецкой области, расположенных возле границы с Луганской областью.

По информации Генштаба, на Славянском направлении подразделения российской армии оказывали огненное влияние по артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Волобуевка, Крестище, Гусаровка, Чепель, Мазановка, Долина, Красное, Богородичное и Адамовка.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Григорьевки, Белогоровки, Золотаровки, Серебрянки, Верхнекаменского, Дзвенковки и Раздолевки. В то же время на Бахмутском направлении противник совершал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Спорное, Ивано-Дарьевка, Берестово, Покровское, Вершина, Владимировка, Зайцево, Кодема, Клиново и Нью-Йорк. Также нанес авиационные удары вблизи Углегорской ТЭС.

Ранее мы писали о том, что ВСУ на юге Украины ликвидировали 12 российских оккупантов. Кроме этого, удалось уничтожить склад боеприпасов и вражескую технику.