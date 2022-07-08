Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🙌 Саммит G20 ℹ Выезд военнообязанных 🎆 "Хлопки" в России ⚔ Бои на Донбассе
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Обстрелы Харькова и удары по Луганской области: главное об атаках РФ за ночь (фото)

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 июля, 09:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Захватчики продолжают обстреливать города Украины
Российские войска наносят удары по областям Украины.
Российские войска наносят удары по областям Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 8 июля российские захватчики снова обстреляли Харьков. Также оккупанты обстреливали из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков другие области Украины.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию о военных событиях в некоторых областях.

Реклама

Черниговская область

В Генштабе сообщили, что войска РФ обстреляли из реактивной артиллерии и минометов район населенного пункта Михальчина Слобода Черниговской области.

Харьковская область

В то же время на Харьковском направлении оккупанты обстреливали из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков районы населенных пунктов Харьков, Никольское, Лебяжье, Уды, Дементиевка, Верхний и Старый Салтов, Петровка, Российские Тишки и Байрак.

Николаевская область

Глава ОВА Виталий Ким сообщил о воздушной тревоге по всей области. Местные Telegram-каналы сообщали о взрывах в городе.

Реклама

Также Виталий Ким рассказал, что днем 7 июля в Николаеве в результате попадания боеприпасов и их обломков возникли пожары на открытых территориях. В то же время о взрывах 8 июля информация уточняется.

"Днем 7 июля обстреляна Березнеговатская громада, в результате чего в пгт Березнеговатое произошло возгорание на открытой территории. Также утром 8 июля с 06:45 проходят обстрелы пгт Березнеговатое. По предварительной информации, есть разрушение объектов инфраструктуры, жилых домов. Информация по пострадавшим и повреждениям уточняется", – сказал он.

Также 7 июля обстрелам подвергся поселок Березнеговатое, с. Маломихайловское и с. Станция Березнеговатое Березнеговатской громады, предварительно, без жертв. Информация о повреждениях уточняется.

Кроме этого, вечером 7 июля около 20:00 были обстрелы в Широковской громаде. Попадания были по открытым территориям и на территории фермерского хозяйства. Потерпевших нет. Около 24:00 и 07:00 были обстрелы преимущественно вне населенных пунктов, в результате чего произошло возгорание полей. Потерпевших нет.

Реклама

"Вчера, 7 июля, в результате обстрелов села Украинка Галицыновской громады погибли два человека. Информация о повреждениях уточняется. Также днем 7 июля в результате вражеских обстрелов в Галицыновской громаде в СВТ "Бирюза" произошел пожар дачного дома", – говорится в сообщении.

Днепропетровская область

Руководитель ОВА Валентин Резниченко отметил, что на утро 8 июля российские войска снова обстреляли Криворожский район. Удары пришлись по двум громадам – Апостоловской и Зеленодольской.

"В Апостоловской громаде враг попал по селу Новосеменовка. Взрывная волна выбила стекла в доме. В Зеленодольске ударили по дачному массиву и парковой зоне. Предварительно, без пострадавших", – сказал он.

Луганская и Донецкая области

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что, чтобы выйти на админграницу Луганской области, россияне артиллерией уничтожают окрестные села.

"Из всех видов тяжелого вооружения они не прекращают огневое влияние по Белогоровке и Золотаровке. Применяют ствольную и реактивную артиллерию. Бьют по домам, по каждому зданию, которое кажется им возможным укреплением. Чтобы продвинуться, не считают личных потерь и не жалеют жителей области", – рассказал он.

Похожая ситуация, по его словам, и в населенных пунктах Донецкой области, расположенных возле границы с Луганской областью.

По информации Генштаба, на Славянском направлении подразделения российской армии оказывали огненное влияние по артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Волобуевка, Крестище, Гусаровка, Чепель, Мазановка, Долина, Красное, Богородичное и Адамовка.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Григорьевки, Белогоровки, Золотаровки, Серебрянки, Верхнекаменского, Дзвенковки и Раздолевки. В то же время на Бахмутском направлении противник совершал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Спорное, Ивано-Дарьевка, Берестово, Покровское, Вершина, Владимировка, Зайцево, Кодема, Клиново и Нью-Йорк. Также нанес авиационные удары вблизи Углегорской ТЭС.

Ранее мы писали о том, что ВСУ на юге Украины ликвидировали 12 российских оккупантов. Кроме этого, удалось уничтожить склад боеприпасов и вражескую технику.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 8 июля
1
Личный состав 36900
Личный состав
2
Танки 1637
Танки
3
ББМ 3811
ББМ
4
Артиллерия 828
Артиллерия
5
Средства ПВО 107
Средства ПВО
6
РСЗО 247
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 187
Вертолеты
9
БПЛА 669
БПЛА
10
Корабли/катера 15
Корабли/катера
11
Транспорт 2685
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Поймал гранату - и вернул врагам… Юлиан Ступак – лейтенант, командир взвода 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Во время одной из атак россиян поймал брошенную в его окоп гранату и с ее помощью уничтожил врагов… Погиб в Харьковской области, прикрывая побратимов. Ему был всего 21 год. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Александр Кукурба – майор, военный летчик, начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации ВСУ. С начала вторжения российских оккупантов в Украину выполнил около 20 боевых вылетов, уничтожил 15 танков, свыше 50 боевых единиц техники и более 300 человек живой силы противника. Герой Украины.
История героя
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

21851.81

Binance Coin (BNB)

241.45

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

53.02

Theta (THETA)

1.28

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
50,00
55,00
-
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
29,81 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$22,8 млрд
Знать больше💡
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

29.81

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять