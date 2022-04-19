Арестович: Росія видає втрати своєї армії за українські

Таким чином окупанти фактично визнали понад 23 тисячі смертей російських солдатів

Олексій Арестович заявив, що Росія навмисне видає свої втрати за українські. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська сторона видає втрати своєї армії за втрати Збройних сил України. Таким чином вони знають уже про більш ніж 23 тисячі загиблих окупантів.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі " Фейгін LIVE".

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За його словами, Міноборони РФ бере ці цифри зі щоденних доповідей про втрати російської армії.

"Чуєте про втрати української армії, яку озвучує Міноборони РФ? Понад 23 тисячі. Знаєте, що це за цифра? У мене є велика підозра, що це російські втрати, які вони видають за українські. Вони ж про своїх заявляють про 1500. І щоб не писати, вони беруть цифри з щоденних доповідей з російської сторони і видають їх за українські. Можете прикинути собі, шановні росіяни, у що вам обходиться ця кампанія", – сказав Арестович.

Президент назвав кількість загиблих

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив: зараз українські чиновники вважають, що на війні загинули від 2500 до 3000 українських військовослужбовців.

Зеленський додав, що близько 10 тисяч українських військовослужбовців зазнали поранень і що "важко сказати, скільки з них виживе".

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Втрати Росії становлять понад 20 тисяч військових.

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