Жданов: ЗСУ ламають лінію оборони окупантів Кривий Ріг – Херсон

Військовий експерт Олег Жданов / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові розсікли російське угруповання у південному напрямку України, і тепер їм потрібно буде або переносити основні зусилля на північ Херсона, або розвертатися та будувати оборону під Кривим Рогом. Про це в ефірі Радіо НВ розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Через розсічення цього угруповання від Кривого Рогу до Херсона фактично ми ламаємо цю лінію оборони Кривий Ріг – Херсон, яку будує сьогодні Російська Федерація. Щоб захистити Херсон, їм необхідно переносити основні зусилля оборони тепер ще й на північ Херсона або на північний захід Херсона, а під Кривим Рогом там взагалі угруповання має розвертатися на 180 градусів, щоб будувати у себе за спиною оборонні споруди або межі оборони – це перший момент, другий момент – їм потрібно буде вирішувати, як вони забезпечуватимуть ці угруповання. "Дніпро? Ну на човнах багато боєприпасів не завезеш і пально-мастильні матеріали теж. І ми можемо поламати російським військовим всю систему оборони", – розповів експерт.

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Ситуація у Херсоні

Українські військові завдали удару у відповідь на півдні. Українські сили перейшли у контратаку на півдні Херсона. Генеральний штаб оголосив у понеділок увечері, що російська армія була відкинута до трьох сіл.

Російські окупанти повністю заблокували виїзд з захопленої ними Херсонщини. З 28 травня вони припинили випускати автомобілі з людьми, які побажали втекти від російського світу.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що вся військова машина працює на те, щоб прямо зараз стримати агресивний наступ ворога на сході країни.

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У Херсоні російські окупанти зміцнилися досить щільно, але їм дуже заважає відсутність підтримки серед місцевого населення.

Окупанти готують атаку на Кривий Ріг

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул раніше заявив, що російські окупанти на Херсонщині планують наступ у напрямку Кривого Рогу.