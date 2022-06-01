Жданов: ВСУ ломает линию обороны оккупантов Кривой Рог – Херсон

Военный эксперт Олег Жданов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные рассекли российскую группировку в южном направлении Украины и теперь им нужно будет или переносить основные усилия на север Херсона, или разворачиваться и строить оборону под Кривым Рогом. Об этом в эфире Радио НВ рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Из-за рассечения этой группировки от Кривого рога до Херсона, фактически мы ломает эту линию обороны Кривой Рог – Херсон, которую строит сегодня Российская Федерация. Чтобы защитить Херсон им необходимо переносить основные усилия обороны теперь еще и на север Херсона или на северо-запад Херсона. А под Кривым Рогом там вообще группировка должна разворачиваться на 180 градусов чтобы строить у себя за спиной оборонные сооружения или же рубежи обороны – это первый момент. Второй момент – им нужно будет решать, как они будут обеспечивать эти группировки. На лодках переправляться через Днепр? Ну на лодках много боеприпасов не завезешь и горюче-смазочные материалов тоже. И мы можем поломать российским военным всю систему обороны", – рассказал эксперт.

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Ситуация в Херсоне

Украинские военные нанесли ответный удар на юге. Украинские силы перешли в контратаку на юге Херсона. Генеральный штаб объявил в понедельник вечером, что российская армия была отброшена в три села.

Российские оккупанты полностью заблокировали выезд с захваченной ими Херсонщины. С 28 мая они прекратили выпускать автомобили с людьми, которые пожелали бежать от русского мира.

Главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что вся военная машина работает на то, чтобы прямо сейчас сдержать агрессивное наступление врага на востоке страны.

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В Херсоне российские оккупанты укрепились достаточно плотно, но им очень мешает отсутствие поддержки среди местного населения.

Оккупанты готовят атаку на Кривой Рог

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул ранее заявил, что российские оккупанты в Херсонской области планируют наступление в направлении Кривого Рога.