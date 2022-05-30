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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

ВСУ перешли в контратаку на юге Херсона. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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30 мая, 11:18
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Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа
Украинские военные нанесли ответный удар армии РФ на юге страны. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинские военные нанесли ответный удар армии РФ на юге страны. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают возможность введения европейского эмбарго на импорт российской нефти, приближение Москвы к дефолту и контратаку ВСУ на юге Херсона.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Массовые посещения журналистами Бучи и Бородянки могут испортит доказательства зверств российских оккупантов

Американская газета The Wall Street Journal пишет, что наплыв журналистов и других людей, которые стремятся задокументировать российские военные преступления в таких городах, как Буча и Бородянка, помогли пролить свет на то, как путинские войска относятся к мирному населению. Но их работа рискует испортить доказательства и подорвать усилия по приговору российским солдатам и командирам за военные преступления.

Венгрия срывает европейское эмбарго на импорт российской нефти

Издание The New York Times информирует, что Венгрия все еще срывает европейское эмбарго на импорт российской нефти, хотя вице-канцлер Германии и министр энергетики заявил на прошлой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что он "уверен, что Европа найдет решение в течение следующих дней". По состоянию на 30 мая, достичь договоренности не удалось.

Россия приближается к дефолту из-за санкций

Информагентство Bloomberg сообщает, что Россия приближается к дефолту из-за санкций и ограничений, введенных в качестве наказания за ее вторжение в Украину. С минувшей среды американским банкам и физическим лицам запрещено принимать выплаты по облигациям от правительства РФ. Долларовые облигации России номиналом 2047 г. в минувшую пятницу оценивались на уровне 17,3 цента за доллар, по сравнению с 84,8 центов до вторжения в Украину 24 февраля.

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В ЕС пытаются достичь компромисса по поставкам российской нефти

Международное агентство новостей Reuters информирует, что ЕС не смог в воскресенье договориться об эмбарго на российскую нефть, но дипломаты все равно постараются достичь прогресса перед саммитом в понедельник-вторник по освобождению от поставок трубопроводов в страны Центральной Европы, не имеющие выхода к морю. Полного эмбарго на российскую нефть и газ требуют украинские компании ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго через проект #StopBloodyEnergy.

ВСУ перешли в контратаку на юге Херсона

Немецкий журнал Der Spiegel пишет, что украинские военные нанесли ответный удар на юге. Украинские силы перешли в контратаку на юге Херсона. Генеральный штаб объявил в понедельник вечером, что российская армия была отброшена в три села. "Херсон, держись, мы рядом", – говорится в сообщении Генштаба. Отмечается, что российские войска строят оборонительные рубежи вокруг Херсона.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что, несмотря на тяжелую обстановку на всей линии донбасского фронта, ВСУ находят возможности для проведения наступательных операций на противника на других направлениях. Сейчас такие действия идут в населенном пункте Давидов Брод в Херсонской области.

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Также мы информировали, что оккупанты РФ не смогут построить военные базы во временно оккупированной Херсонской области, и в этом Украине поможет ленд-лиз.

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Погиб, спасая побратимов… Старший солдат Игорь Гроза - военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, участник АТО. С самого начала войны добровольцем стал на защиту Чернигова. Его подразделение одним из первых вступило в бой. Рискуя жизнью, бросился на БМП эвакуировать побратимов. Погиб под обстрелом. За отвагу награжден орденом "За мужество". Посмертно.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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