Жданов розповів, наскільки сильно ЗСУ вже виснажили армію РФ (відео)

Військовий експерт заявив, що РФ потрібен оперативний резерв. / Фото: Колаж: Сьогодні

На сьогодні Російська Федерація навіть тими військами, які має на Луганському та Донецькому напрямках, не може розпочати повноцінний наступ – з такою силою, як це було в Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube каналі.

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Що відбувається

За його словами, це відбувається тому, що країні-агресору банально вже не вистачає сил:

"Потрібен оперативний резерв, який увійде в бій і наростить зусилля російської армії. Однак його немає – треба формувати. Щоб його формувати, потрібен час. Тих людей, яких вони збирають, кидають одразу на поповнення втрат, тому що ми (ЗСУ – ред.). ) виснажили їх".

Олег Жданов зазначив, що Збройні сили України виснажили російських загарбників так, що в них сьогодні частина військ просто небоєздатна.

"Вони об'єднують дві БТГ в одну, щоб чисельність людей була більше 50%, і щоб ця БТГ була хоча б частково боєготовою та здатною виконувати бойові завдання. Тому і складається така патова ситуація: вони вже не можуть наступати, а ми ще не можемо наступати. Ось у цьому головна проблема, весь камінь спотикання", – розповів експерт.

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Раніше Олег Жданов назвав величезну проблему України на фронті зараз, і розповів, що Російська Федерація загнала себе в глухий кут в Україні, оскільки зараз не може навіть здійснити маневр своїми ж військами.