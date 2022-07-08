Жданов назвав найбільшу проблему ЗСУ в липні (відео)

Військовий експерт проаналізував ситуацію

Олег Жданов розповів, якою буде ситуація на фронті. / Фото: Ураїнська правда, Колаж: Сьогодні

Величезна проблема України на фронті зараз – це озброєння. Наша країна може зібрати необхідну кількість особового складу, але виникає запитання: на яку техніку його посадити та з якою артилерією відправити в бій.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube каналі.

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За словами експерта, поки що Україна користується ситуацією в міру своїх сил та можливостей:

"Щодня ми чуємо, що ось, завтра нам дадуть танки, завтра – авіацію, завтра – артилерію. І щодня – це завтра, і коли ж воно – це завтра – настане. Це найважче. Тому липень буде найважчим у морально-психологічному плані (для України – ред.)".

Однак Олег Жданов також наголосив, що ситуація на фронті більш-менш стабілізується. Водночас росіяни потрапили зараз у патову ситуацію через перекидання військ та зосередження зусиль на окремих напрямках.

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Раніше Олег Жданов розповів, що Російська Федерація загнала себе в глухий кут в Україні, оскільки зараз не може навіть зробити маневр своїми ж військами.

Також постійний представник України при міжнародних організаціях Євген Цимбалюк заявив, що в Росії закінчуються ресурси для продовження повномасштабної війни проти України. Кремль переводить свою економіку на військові рейки.