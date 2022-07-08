Жданов рассказал, насколько сильно ВСУ уже измотало армию РФ (видео)

Военный эксперт заявил, что РФ нужен оперативный резерв. / Фото: Коллаж: Сегодня

На сегодняшний день Российская Федерация даже теми войсками, которые имеет на Луганском и Донецком направлениях, не может начать полноценное наступление – с такой силой, как это было в Северодонецке и Лисичанске.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.

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Что происходит

По его словам, это происходит потому, что стране-агрессору банально уже не хватает сил:

"Нужен оперативный резерв, который войдет в бой и нарастит усилия российской армии. Однако его нет – нужно формировать. Чтобы его формировать, нужно время. Тех людей, которых они собирают, бросают сразу на восполнение потерь, потому что мы (ВСУ – ред.) измотали их".

Олег Жданов отметил, что Вооруженные силы Украины измотали российских захватчиков так, что у них сегодня часть войск просто небоеспособна.

"Они объединяют две БТГ в одну, чтобы численность людей была больше 50% и чтобы это БТГ была хотя бы частично боеготовой и способной выполнять боевые задачи. Поэтому и складывается такая патовая ситуация: они уже не могут наступать, а мы еще не можем наступать. Вот в этом главная проблема, весь камень преткновения", – рассказал эксперт.

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Ранее Олег Жданов назвал огромную проблему Украины на фронте сейчас и рассказал, что Российская Федерация загнала себя в угол в Украине, поскольку сейчас не может даже совершить манёвр своими же войсками.