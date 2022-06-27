Жданов розповів, коли Путін може визначитися з прямою участю Білорусі у війні

Експерт розповів про зустріч Путіна і Лукашенка, що готується / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін на найближчій зустрічі з самопроголошеним білоруським лідером Олександром Лукашенком вимагатиме від нього прямого вторгнення армії Білорусі в Україну.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в аналітичній програмі "Пояснює Панюта" на YouTube-каналі "Україна 24".

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На запитання, чи є зараз небезпека для України на північних рубежах, експерт відповів:

"Там зберігається можливість вторгнення з боку білоруської армії. До речі, 30 червня – 1 липня відбудеться зустріч у Санкт-Петербурзі, і Путін вирішуватиме там це питання, швидше за все. Але я думаю, що білоруський керівник поки не поспішає втручатися у цю війну, тому що для нього це останній міст, через який він може вискочити з цієї халепи під назвою "війна". Тому сподіватимемося... Поки я залишив би ймовірність 50 на 50 відсотків".

Читайте повний текст інтерв'ю Олегу Жданову Олегу Панюті

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Білорусь допомагає Росії боєприпасами

За даними Генштабу ЗСУ, Білорусь постачає Росії боєприпаси для війни проти України. Звідти відправили чергову партію до 20 вагонів.

"За наявною інформацією, керівництво Республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Російській Федерації, зокрема, до Бєлгородської області відправлено чергову партію боєприпасів обсягом до 20 вагонів", – йдеться у повідомленні.

Водночас, на Волинському та Поліському напрямах ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що РФ нарощує живу силу та авіацію в Білорусі Також ми писали, що Путін оголосив про фактичну анексію Білорусі