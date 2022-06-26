Жданов розповів, що потрібно ЗСУ для перемоги над армією Путіна

Військовий експерт описав ситуацію на фронті

/ Фото: Україна 24

Україна продовжує вже п'ятий місяць протистояти російському військовому вторгненню. У третьому випуску аналітичної програми "Пояснює Панюта", яка вийшла на YouTube-каналі "Україна 24", військовий експерт Олег Жданов розповів про те, як складається ситуація на фронті та де зараз найгарячіше, чи допоможе нам західна зброя та чи варто боятися нового вторгнення з боку Білорусі.

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Олег Жданов: Скажу так, ситуація навколо Севєродонецька Лисичанська — там критично, і дійсно, якщо ми не утримаємо трасу Лисичанськ — Бахмут не в якості дороги, а в якості рубежу просування російських військ в бік Сіверська, то треба терміново проводити перегрупування і виводити війська із можливого оточення. На жаль, ситуація складається саме таким чином.

Олег Панюта: Чим переважає противник, зараз у нас щось змінилося?

Олег Жданов: Ні, нічого не змінилося. Вони просто нагнали туди якомога більше артилерії й зараз просто зносять наші війська з позицій за рахунок чисельності артилерії.

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Олег Панюта: Нам немає чого їм протиставити?

Олег Жданов: Так, в нас недостатньо артилерії для того щоби подавити російську артилерію. Так скажу, у вогневій перевазі вони перемагають.

Олег Панюта: Сьогодні я так само прочитав, що дуже обережно військове командування використовує "Байрактари" в зоні проведення бойових дій, бо ворожі ППО досить активні в цьому районі.

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Олег Жданов: Так, вони підсилили ППО аж до того, що на сьогоднішній день зону активних бойових дій прикривають такі комплекси, як С-300, і тому щільність ППО дуже велика. І вони бачать "Байрактари", і у них є можливість боротися з ними, на жаль.

Олег Панюта: Те важке озброєння калібру 155 міліметрів, про яке ми чули останні тижні, що приходить або має надійти в Україну, — воно може переломити хід цієї битви, чи це залежить від кількості надходження?

Олег Жданов: Це залежить від кількості надходження. Це озброєння може тільки допомогти нам утримувати хоч якийсь паритет. Ну, бачите поки що не можемо ми утримувати.

Олег Панюта: Знову ж таки, якщо повертатися до подій тижневої давнини — Рамштайну-3 і запевнень світової спільноти, що вони підтримують нас в тому числі важким озброєнням. Коли ми можемо очікувати його надходження до наших збройних сил?

Олег Жданов: Я думаю, що надходження може статися, як ми рахували, що наприкінці червня на початку липня. Але судячи з того, що вони не поспішають, знову ж терміни будемо переносити. Тепер можемо сказати, десь липень, хоча б в липні прийшло це озброєння.

Олег Панюта: Дивна історія: з одного боку маємо суцільну підтримку та переконання в тому, що всі ми все отримаємо. Мають наші союзники в себе на складах це озброєння. І все одно воно дуже повільно йде до нас...

Олег Жданов: Ну тут дуже просте пояснення: стара Європа не хоче, вони фактично саботують нам постачання озброєння. Подивіться, та ж Франція, Макрон. Коли там всі починають його критикувати, він бах — і дає 6 гаубиць. І все, і на цьому все закінчується. Німеччина — там окрема історія. А східна Європа — вони дають все що можуть, до них немає жодних претензій.

Сполучені Штати Америки сильно теж гальмують постачання озброєння. Ленд-ліз відтягнули до осені, казали-казали, таку бомбу зробили з підписанням, а потім з’ясувалося що він аж з 1 жовтня вступає в силу. Вони теж нікуди не поспішають.

Стару Європу ще можна зрозуміти, вони думають, що вони домовляться з Путіним і все як раніше: гроші, будуть рулити, і все буде добре. І Північний потік буде працювати. А от світ, в якому перемогла Україна, їх просто лякає. Ось я бачу в чому проблему. Той же Борис Джонсон намагається розхитати цю ситуацію, але в нього не зовсім виходить. До речі, даже країни англосаксонського клубу, я б сказав більше (підтримують Україну — ред.) — Канада та Австралія, — ніж країни старої Європи.

Олег Панюта: Чи можемо ми відчувати небезпеку зараз на північних на північних рубежах? Я маю на увазі Білорусь.

Олег Жданов: Там зберігається імовірність вторгнення з боку білоруської армії. До речі, 30 червня – 1 липня пройде зустріч в Санкт-Петербурзі, і Путін буде вирішувати там це питання, скоріш за все. Але я думаю, що білоруський очільник поки не поспішає втручатися в цю війну, тому що для нього це останній міст, через який він може вискочити з цієї халепи під назвою "війна". Тому будемо сподіватися... Поки що я б залишив імовірність 50 на 50 відсотків.

Олег Панюта: Харківський напрям: нам трошки не вистачило перерізати логістичні шляхи російських окупантів, якими вони до Ізюму постачають своє озброєння і свої запаси. Чого нам не вистачило, чому?

Олег Жданов: Зброю нам не вистачило, важкої зброї. Нам потрібна бронетехніка, танки, артилерія — цього і не вистачало. Якби у нас там було таке суттєве броньоване угрупування, то ми б перерізали ці шляхи, й проблем би не було. А так фактично ми воюємо, я б сказав, як легка піхота з невеликою підтримкою артилерії. Це головна ми проблема не тільки Харківського напрямку. Це головна проблема Збройних сил України.

Російська Федерація на сьогоднішній день не має оперативних резервів, готових до бойового застосування. І вони підживлюють тим, що є, самі головні напрямки, а головні для них — це Севєродонецьк, Луганський напрямок, я б так сказав, і Харківський. До речі, вони навіть не підживлюють Донецький напрямок. Скоріш за все, вони будуть намагатися вирішити питання Донецька, Донецької області за рахунок взяття Луганської, щоб зайти знову ж таки з Ізюмом і піти в напрямку Мар'їнки на південний Схід.

Олег Панюта: Чи означає це, що Росія видохлась, я маю на увазі, з точки зору надходження живої сили та тих запасів, які вони мали?

Олег Жданов: Я не сказав би. Росія вже почала видихатися, у них є проблеми, з одного боку. А з іншого боку, я вам повідомлю таку новину, мабуть. Вони в Нижегородській області під Москвою на базі 1-ї танкової армії в пункті постійної дислокації формують 3-й армійський корпус, танковий корпус, і вони планують закінчити формування в першій половині серпня. І я так розумію, він одразу з’явиться в Україні.



Олег Панюта: Але з чого вони формують якщо свої танкові резерви вони розконсервують зразка шістдесятих-сімдесятих років?



Олег Жданов: Ні, вони зараз змінили концепцію. Вони зрозуміли, що на складах дуже поганий технічний стан цієї техніки, і пішли по військових частинах і почали збирати треті батальйони, які залишились. От полк виставив дві бригадно-батальйонні групи. Перший, другий батальон — підсилення пішло. Залишився ще 3-й батальйон. Ми знаємо, що там теж дуже поганий технічний стан техніки, але він набагато ліпше, ніж тієї, що на довгостроковому зберіганні. І вони зараз повернулися у військові частини та вигрібають звідти все що є — отака в них концепція.



Олег Панюта: У цих третіх батальйонів яка кількість може назбиратися техніки?



Олег Жданов: Скажу так що з третіх батальонів може назбиратися десь на сотню батальйонно-тактичних груп так точно.



Олег Панюта: Це якщо в абсолютних цифрах?..



Олег Жданов: Якщо в абсолютних цифрах, це може бути десь ну 70-80 тисяч військовослужбовців. Дивіться, в них залишилось десь 50 відсотків танків що в бойовому складі збройних сил. Тобто це десь порядка 1 700 — 1 800 танків на сьогоднішній день знаходиться в боксах військових частин, не на зберіганні, це не модернізовані танки



Олег Панюта: А статистика яка говорить що півтори тисячі танків ми вивели з ладу?..



Олег Жданов: А 3 з половиною тисячі в них в бойовому складі. Тому ми тільки підійшли від відмітки навіть менше 50%, там 42%, а решта сьогодні ще знаходиться (у РФ — ред.). Так, їх треба звозити з різних кінців, але ж ми розуміємо — в Росії є час, поки ми б’ємося на Донбасі. І скоріш за все, вони розгорнули цілу систему ремонтно-відновлювальних батальйонів, причому як на лінії фронту, так і в глибині країни. За рахунок цих батальйонів вони ідуть по такому методу: 1 розбраковуємо — 3 збираємо. Поки що так. А от коли вони почали знімати зі зберігання, там ситуація складалася навпаки: 3 розбраковуємо — 1 збираємо.



Олег Панюта: Що може суттєво змінити ситуацію на фронті сьогодні?



Олег Жданов: Озброєння. На фронті сьогодні може змінити ситуацію, просто от якби нам надали сотню хоча б одиниць HIMARS чи MLRS 270, це б суттєво змінило ситуацію на фронті.



Олег Панюта: Сотню HIMARS, а ми маємо сьогодні тільки чотири...



Олег Жданов: Так, перші чотири прийшли. Ну та артилерії нам дали тільки 260 одиниць, з рахунком втрат, я так розумію, що десь штук 200 залишилось. Це дуже мало, враховуючи те, що ми втратили 1000 артилерійських зразків з початку війни.



Олег Панюта: Пане Олеже, дякую вам за аналіз, спасибі велике за ваші відповіді.

Прогнози Жданова

Російські окупанти найближчим часом можуть ще більше завдати ракетних ударів по Україні. Удари будуть пов'язані з кількома заходами, зокрема політичними. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі національного телемарафону.

Також він вважає, що посилення ракетних ударів по українських містах є помстою РФ за успіхи України.

Крім того, Жданов розповідав, що обстріли Миколаєва припиняться у разі, якщо українські військові проведуть успішний контрнаступ. По-перше, вони повинні постаратися відсунути артилерію РФ. По-друге, потрібно розгорнути комплекси "Гарпун", щоб атакувати ракетний дивізіон "Бастіон", розташований у Криму.