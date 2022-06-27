Жданов рассказал, когда Путин может определиться с прямым участием Беларуси в войне

Эксперт рассказал о готовящейся встрече Путина и Лукашенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин на ближайшей встрече с самопровозглашенным белорусским лидером Александром Лукашенко будет требовать от него прямого вторжения армии Беларуси в Украину.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в аналитической программе "Объясняет Панюта" на YouTube-канале "Украина 24".

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На вопрос, есть ли сейчас опасность для Украины на северных рубежах, эксперт ответил:

"Там сохраняется возможность вторжения со стороны белорусской армии. Кстати, 30 июня – 1 июля пройдет встреча в Санкт-Петербурге, и Путин будет решать там этот вопрос, скорее всего. Но я думаю, что белорусский руководитель пока не спешит вмешиваться в эту войну, потому что для него это последний мост, через который он может выскочить из этой передряги под названием "война". Поэтому будем надеяться... Пока я бы оставил вероятность 50 на 50 процентов".

Читайте полный текст интервью Олега Жданова Олегу Панюте

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Беларусь помогает России боеприпасами

По данным Генштаба ВСУ, Беларусь поставляет России боеприпасы для войны против Украины. Оттуда отправили очередную партию объемом до 20 вагонов.

"По имеющейся информации, руководство Республики Беларусь продолжает оказывать военную поддержку Российской Федерации, в частности, в Белгородскую область отправлена очередная партия боеприпасов объемом до 20 вагонов", – говорится в сообщении.

В то же время на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что РФ наращивает живую силу и авиацию в Беларуси. Также мы писали, что Путин объявил о фактической аннексии Беларуси.