Жданов розкрив секрети подвійної стратегії Лукашенка

Розкрито секрет Білорусі / Фото: Колаж: Сьогодні

З Лукашенком уся ситуація складна: він проводить підготовку збройних сил, при цьому каже, що не має жодного відношення до війни, яку розв'язала Росія. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі проєкту "FREEДІМ" на Youtube-каналі "Україна 24" .

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Він робить речі, які робити не збирається: віддає техніку РФ. Мобілізованих та військовозобов'язаних він не мобілізує.

Що сказав Жданов

"Лукашенко віддає техніку та боєприпаси РФ. Людей просто змусили відмітитись у цих військкоматах. Ми бачимо ротацію білоруських військ уздовж нашого кордону, які то мінують, то розміновують місцевість. Путін його штовхає на це самогубство, поки він не віддасть наказ" – зазначив він.

Ситуація з Білоруссю та військовими