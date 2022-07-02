Жданов розкрив секрети подвійної стратегії Лукашенка

Розкрито секрет Білорусі / Фото: Колаж: Сьогодні
З Лукашенком уся ситуація складна: він проводить підготовку збройних сил, при цьому каже, що не має жодного відношення до війни, яку розв'язала Росія. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі проєкту "FREEДІМ" на Youtube-каналі "Україна 24" .
Він робить речі, які робити не збирається: віддає техніку РФ. Мобілізованих та військовозобов'язаних він не мобілізує.
Що сказав Жданов
"Лукашенко віддає техніку та боєприпаси РФ. Людей просто змусили відмітитись у цих військкоматах. Ми бачимо ротацію білоруських військ уздовж нашого кордону, які то мінують, то розміновують місцевість. Путін його штовхає на це самогубство, поки він не віддасть наказ" – зазначив він.
Ситуація з Білоруссю та військовими
- З Мінська надходять повідомлення, які можуть свідчити про початок прихованої мобілізації на цю війну.
- Військовий експерт Олег Жданов вважає, що президент Росії Володимир Путін на найближчій зустрічі з самопроголошеним білоруським лідером Олександром Лукашенком вимагатиме від нього прямого вторгнення армії Білорусі в Україну.
- Радник голови Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що Білорусь з самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну бере участь у військовій агресії проти нашої держави. Путін намагається втягнути Лукашенка у війну максимально.
- Також нагадаємо, є вже п'ять ознак, що Лукашенко таки нападе.