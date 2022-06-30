У Білорусі розпочали приховану мобілізацію

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, схоже, готується до своєї війни. З Мінська надходять повідомлення, які можуть свідчити про початок прихованої мобілізації на цю війну.
Про це повідомляє білоруське агентство "Дзеркало".
"Все добре"
За даними видання, на Гомельщині військовозобов'язаних чоловіків і жінок масово викликають у військкомати. Офіційна версія – з 22 червня в області оголосили мобілізаційні навчання.
"У нас тривають мобілізаційні навчання. Про це йшлося неодноразово військовим комісаром області. Він давав інтерв'ю щодо мобілізаційних навчань. Це було у новинах, у гомельських новинах, у СТВ в новинах. В інтернеті йшлося і писалося багато. Це просто планові навчання, – розповіли журналістам у військкоматі Гомельського району. — Ніхто нікого на жодну війну не забирає. Можете не хвилюватись. Просто приїжджають військовозобов'язані. Кожен чоловік до 50 років стоїть на військовому обліку. Вони приїжджають на пункт попереднього збору військовозобов'язаних, звіряють облікові дані та всіх їх відпускають додому. Зайдіть в інтернет, усе ви прочитаєте, там все чітко написано. Або інтерв'ю військового комісара Гомельщини забийте у гугл. Він зрозуміло та доступно каже: по всій Гомельській області. Не по Білорусі, тільки Гомельська область. Можете не хвилюватись і не переживати. Все добре, ми мирна країна".
Обстановка
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що зараз у Мінську опрацьовують варіанти проведення прихованої мобілізації.
- Президент Росії Володимир Путін на останній зустрічі з Лукашенком, імовірно, вимагав від свого боржника прямого вторгнення армії Білорусі до України.
- Радник глави Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що Білорусь з самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну бере участь у військовій агресії проти нашої держави.
- Лукашенко вже настільки загруз у військових злочинах проти мирних жителів України, що має всі шанси опинитися засудженим за це разом з Путіним. Міжнародний комітет з розслідування тортур у Білорусі опублікував звіт щодо участі Лукашенка у війні проти України.