У Білорусі розпочали приховану мобілізацію

"Все добре, ми мирна країна" – з такими словами військкомати запрошують військовозобов'язаних

Лукашенко, схоже, зламався під тиском терориста Путіна / Колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, схоже, готується до своєї війни. З Мінська надходять повідомлення, які можуть свідчити про початок прихованої мобілізації на цю війну.

Про це повідомляє білоруське агентство "Дзеркало".

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"Все добре"

За даними видання, на Гомельщині військовозобов'язаних чоловіків і жінок масово викликають у військкомати. Офіційна версія – з 22 червня в області оголосили мобілізаційні навчання.

"У нас тривають мобілізаційні навчання. Про це йшлося неодноразово військовим комісаром області. Він давав інтерв'ю щодо мобілізаційних навчань. Це було у новинах, у гомельських новинах, у СТВ в новинах. В інтернеті йшлося і писалося багато. Це просто планові навчання, – розповіли журналістам у військкоматі Гомельського району. — Ніхто нікого на жодну війну не забирає. Можете не хвилюватись. Просто приїжджають військовозобов'язані. Кожен чоловік до 50 років стоїть на військовому обліку. Вони приїжджають на пункт попереднього збору військовозобов'язаних, звіряють облікові дані та всіх їх відпускають додому. Зайдіть в інтернет, усе ви прочитаєте, там все чітко написано. Або інтерв'ю військового комісара Гомельщини забийте у гугл. Він зрозуміло та доступно каже: по всій Гомельській області. Не по Білорусі, тільки Гомельська область. Можете не хвилюватись і не переживати. Все добре, ми мирна країна".

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