Жданов раскрыл секреты двойной стратегии Лукашенко

Раскрыт секрет Беларуси / Фото: Коллаж: Сегодня
С Лукашенко все ситуация сложная: он проводит подготовки вооруженных сил, при этом говорит, что не имеет никакого отношения к войне, которую развязала Россия. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире проекта "FREEДОМ" на Youtube-канале "Украина 24".
Он делает вещи, которые делать не собирается : отдает технику РФ. Мобилизованных и военнообязанных он не мобилизует .
Что сказал Жданов
"Лукашенко отдает технику и боеприпасы РФ. Людей просто заставили отметится в этих военкоматах. Мы видим ротацию наших войск вдоль нашей границы, то минируют, то что разминируют местность. Путин его толкает на это с самоубийство, пока он не отдаст приказ" – отметил он.
Ситуация с Беларусью и военными
- Из Минска приходят сообщения, которые могут свидетельствовать о начале скрытой мобилизации на эту войну.
- Военный эксперт Олег Жданов считает, что Президент России Владимир Путин на ближайшей встрече с самопровозглашенным белорусским лидером Александром Лукашенко будет требовать от него прямого вторжения армии Беларуси в Украину.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что Беларусь с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину участвует в военной агрессии против нашего государства. Путин пытается втянуть Лукашенко в войну по максимуму.
- Также напомним, есть уже пять признаков, что Лукашенко таки нападет.