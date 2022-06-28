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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Вторжение Беларуси в Украину – есть уже пять признаков, что Лукашенко таки нападет

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Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Андрей Хрусталев Андрей Хрусталев Событийный лидер Сегодня
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28 июня, 06:11
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Все может закрутиться в течение ближайших дней – об этом указывает усиленные проверки на блокпостах, обращение Зеленского к беларусам и ряд других факторов
Нельзя исключать нападение Лукашенко на Украину даже в ближайшие дни
Нельзя исключать нападение Лукашенко на Украину даже в ближайшие дни / Фото: Коллаж: Сегодня

Вторжение Беларуси в Украину представляется все более реальным сценарием. Вместо с орками из РФ белорусские вояки могут попытаться ударить по нам широким фронтом – от Волыни до Харькова. Вероятно, информация на этот счет имеется у представителей власти и силовиков. Но публично они ее не озвучивают – дело видимо секретное. Мы можем догадываться о происходящем лишь по косвенным признакам. Нашли пять таких признаков. Судя по ним, перспектива вторжения реальна – все может закрутиться уже через несколько дней.

Признак 1. Беларусь стягивает войска к украинским границам

Даже если у Лукашенко другие планы, белорусский народ не хочет войны с Украиной. Телеграмм-канал "Беларускі Гаюн" регулярно сообщает о передвижениях техники, которыми занят их "бацька". Вот самое свежее:

"В Гомеле замечен эшелон с САУ и танками — всего не менее 35 единиц, – пишет Беларускі Гаюн. – На платформах замечены: не менее 17 танков, 18 единиц САУ 2С1 "Гвоздика" и два цельнометалических вагона, в последних может перевозиться личный состав. По внешнему виду техники можно сделать вывод, что её сняли с хранения (разноцветная и пошарпанная)".

Сообщения такого рода появляются каждый день. Явно видно, что "бацька" стягивает силы к украинским границам.

Об этом знает ЗСУ и наша разведка. Вот что говорит об этих "маневрах" представитель ГУР МО Вадим Скибицкий:

"Угроза заключается в том, что это могут готовиться диверсионно-разведывательные группы, которые потом могут зайти на нашу территорию."

Признак 2. В Киев перекрыли въезды, как в первые дни войны

О том, что с 26 июня из Киева легко выехать, но очень сложно вернуться, знают даже не все киевляне. А лишь те, кто застрял на блокпостах.

Те, кто часто курсирует между Киевом и областью, например, живущие в пригороде, отмечают: контроль на блокпостах существенно усилился. Как и время проезда через блокпосты. Оно может растянуться на один-два часа. Это как в феврале 2022-го, в самом начале войны. Причем проверки проводятся как на основных, так и на второстепенных дорогах.

На въездах в Киев огромные пробки из-за усиленного режима проверки
На въездах в Киев огромные пробки из-за усиленного режима проверки / Фото: "Сегодня"

"Сегодня" задало вопрос о связи между возможным наступлением с севера и проверками на дорогах своему источнику в Минобороны. Ответ получили уклончивый:

"Мы не исключаем, что такие проверки связаны с тем, что контрразведка получила определенную информацию, которая и стала причиной для подобных мер".

В киевской полиции нам сообщили, что, по их данным, контроль на самом деле за все это время не менялся. "В самом городе сократилось число блокпостов, поэтому усиленный контроль происходит на въезде в столицу", – ответили нам в пресс-службе киевского главка полиции.

Тут можно возразить: контроль на дорогах в Киеве ослаб в апреле. Контроль на въезде усилился 26 июня. То есть, получается нестыковка по времени.


Признак 3. Зеленский обратился к белорусскому народу

"Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже все решили – ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше", – заявил глава украинского государства в обращении, опубликованном telegram-каналом Zelenskiy / Official.

Обращение состоялось поздно вечером 26 июня. Кстати, в тот же день, когда усилились проверки на въездах в Киев.

Обращаясь к белорусскому народу и к властям Беларуси, Зеленский говорил на русском. Ранее точно так же Зеленский обращался к гражданам России. Это было в ночь с 23 на 24 февраля, за несколько часов до начала войны.

Признак 4. В Беларуси идут военные учения

С 22 июня (символичная дата) в Беларуси продолжаются военные учения. В частности, 26 июня в Барановичах тренировали летчиков для ночных полетов. Барановичи – в 150 км от украинской границы, для авиации – рукой подать.

Если следовать по прямой от Барановичей через границу, то первым крупным городом будут Сарны, который подвергся ракетному обстрелу 26 июня.

Беларусь проводит военные учения, как часто бывает в современном мире перед началом полномасштабного вторжения
Беларусь проводит военные учения, как часто бывает в современном мире перед началом полномасштабного вторжения / Фото: Интерфакс

Проводить военные учения перед началом вторжения – обычная тактика агрессора. Ранее "Сегодня" подробно разбирал этот факт. В этом смысле особенно примечательна формулировка цели текущих учений, сделанная Минобороны РБ – "переход с мирного на военное время".

Признак 5. Россия нанесла с территории Беларуси массированный ракетный удар

Этот признак может быть непонятный, но он очень важный. В Кремле обожают провокации, и мы наблюдаем, как одну такую создают прямо на наших глазах. 25 июня с территории Беларуси по Украине нанесли удар 12 крылатыми ракетами. Это беспрецедентно много.

Следующим шагом могут быть теракты на территории Беларуси или имитация ударов с украинской стороны. Это даст "бацьке" повод объяснить беларусам, какого черта он решил поиграть в "войнушку".

Россия также стягивает в Беларусь все больше своей техники. Она перемещается к украинским границам
Россия также стягивает в Беларусь все больше своей техники. Она перемещается к украинским границам / Фото: dw.com

Несколько вопросов в тему

У Беларуси маленькая армия, и она состоит из призывников. Контрактников там нет. Войну с Украиной эта армия проиграет. Зачем тогда лезть?

Цель проста: Россия не может захватить Донбасс. Два месяца ушло на Мариуполь, несмотря на критически сложное положение этого города, отрезанного от Украины со всех сторон.

Еще полтора месяца – на Северодонецк. И не факт, что этот город не будет отбит.

Удар с севера – это второй фронт. Украине придется оттягивать войска. Пусть даже армия Беларуси вся и поляжет в лесах и болотах на Волыни. Как говорил Зеленский, для РФ белорусы – пушечное мясо и не более.

Советник главы МВД Виталий Андрусив называет ту же причину:

"Такие действия преследуют цель отвлечь и оттянуть наши войска".

Армия Беларуси – маленькая и слабая. На победу в Украине у нее мало шансов.
Армия Беларуси – маленькая и слабая. На победу в Украине у нее мало шансов. / Фото: Новая газета

Почему у нас официально о вторжении Беларуси не говорят?

Военный эксперт Олег Жданов объясняет, что такое заявление украинские власти не делают, потому что его могут воспринять как агрессию.

"Это как подготовка Украины к агрессии со стороны Беларуси. Поэтому делаем скромный вид и молчим, но при этом готовимся к худшему варианту – отражение вторжения белорусской армии. Вот такое политическое расписание", – считает Жданов.

Украинская армия готовится отразить агрессию со стороны Беларуси и России в западных регионах страны
Украинская армия готовится отразить агрессию со стороны Беларуси и России в западных регионах страны / Фото: ukr.net

Беларусь уже точно нападет?

Неточно. Главный противник войны – сам Лукашенко. Бросить армию в бой, тем более положить ее в болотах Ровенщины для него – большой риск. Если армия будет в Украине, кто защитит его от протестов оппозиции? Сил МВД, КГБ и других "гестапо" "бацьке" маловато.

Лукашенко и раньше, видимо, обещал своему подельнику Путину, что ударит по Украине. Может и на этот раз ему удастся пропетлять?

Олег Жданов оценивает вероятность 50 на 50. Об этом он сообщил в аналитической программе "Объясняет Панюта" на YouTube-канале "Украина 24".

"30 июня – 1 июля пройдет встреча в Санкт-Петербурге, и Путин будет решать там этот вопрос, скорее всего", – считает Жданов.

Можно надеяться на лучшее, а готовиться к худшему. Как это делает глава Ровенской ОВА Виталий Коваль, интервью с которым опубликовал "Сегодня".

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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