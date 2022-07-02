Лукашенко таки має намір воювати? У прикордонній області Білорусі запровадили нову заборону

Також продовжено термін проведення мобілізаційного навчання

Олександр Лукашенко може пустити свою армію на війну в Україну. Фото: колаж "Сьогодні"

У Білорусі продовжили термін проведення мобілізаційного навчання. Також у Гомельській області триває вручення повісток. А лікарям заборонили виїжджати за межі країни.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Як стало відомо, на Волинському та Поліському напрямках, за наявною інформацією, у Збройних силах республіки Білорусь продовжено терміни проведення мобілізаційного навчання до 9 липня поточного року (попередні терміни 22 червня – 1 липня 2022 року).

У рамках проведення зазначених заходів, через військові комісаріати Гомельської області триває вручення повісток.

Крім того, лікарям повідомлено про заборону виїзду за межі країни.

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Заяви Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко перейшов на новий рівень погроз всім навколо. Тепер він вирішив насипати погрози країнам пострадянського простору.

"Сьогодні країни пострадянського простору мають бути щиро зацікавлені у зближенні із Союзною державою (Росія + Білорусь – Ред.). Якщо, звичайно, вони хочуть зберегти свій суверенітет та незалежність. Ми переконалися, що тільки спільно можна протистояти глобальним викликам, поки що сумніваються, повинні розуміти, без якнайшвидшого зміцнення міждержавних зв'язків і об'єднання нас завтра може не бути", – чесно попередив Лукашенко.

Раніше ми розповідали, що радник голови ОП Олексій Арестович розповів, що режим Лукашенка крутить з путінською грандіозну операцію з дезінформації – "загроза вторгнення білоруської сторони".

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Крім того, міжнародний злочинець і за сумісництвом президент Росії Володимир Путін заявив про прискорене об'єднання з Білоруссю, як і завжди, звинувативши у всьому Захід.