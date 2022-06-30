Жданов пояснив, чому втеча росіян зі Зміїного така ж важлива, як потоплення "Москви"

Жданов повідомив, чим важливе звільнення Зміїного. / Фото: Колаж: Сьогодні

Втеча росіян з острова Зміїний за важливістю прирівнюється до потоплення крейсера "Москва". Таку оцінку тому, що відбувається, в коментарі для "Сьогодні" дав військовий експерт Олег Жданов.

Він пояснив, що після відходу РФ зі Зміїного, покращиться ситуація не так в Одесі, як на міжнародних торговельних шляхах.

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"Ми позбавляємо Росію контролю за акваторією Чорного моря в районі острова Зміїний. А там проходять основні торговельні шляхи для цивільного судноплавання. Звичайно, стане безпечніше і в Одесі, але на острові не було ударних систем. Вони хотіли розмістити на острові системи протиповітряної оборони дальнього радіусу дії. Останні могли замінити крейсер "Москву" у плані ППО. А розміщення систем ППО дало б можливість Чорноморській ескадрі контролювати шляхи судноплавання. Швидше за все, свою техніку на острові вони підірвали або підпалили. Це говорить про те, що вони не збираються повертатися", – вважає Олег Жданов.

На запитання, коли наші війська зможуть зайти на острів, Жданов відповів так:

"Я вважаю, що це відбудеться лише після війни. Безглуздість російської сторони була в тому, що вони розуміли: острів знаходиться під перехресним вогнем з обох боків, але вони все одно пішли на те, що висадили туди свій гарнізон. Ми його просто вбили. Те саме зможе зробити Російська Федерація з нашими військовими. Тому в Генштабі повинні це враховувати. Висадити гарнізон туди можна або після війни, або в тому випадку, якщо зможемо гарантувати безпеку. Для останнього потрібно знищити Чорноморський флот".

До цього Жданов додав, що втеча росіян із острова можна порівнювати з потопленням крейсера "Москва".

"Останній позбавив чорноморську ескадру ППО далекого радіусу дії", – уточнив Жданов.

Ситуація на Зміїному

Уранці 30 червня нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що російські окупаційні війська залишили острів Зміїний у Чорному морі.

Крім того, Telegram-канал "Одеса INFO" з посиланням на джерела повідомив, що окупанти пішли зі Зміїного, підірвавши залишки техніки.

Невдовзі інформацію офіційно було підтверджено. У ОК "Південь" заявили, що вночі, в результаті успішно проведеного чергового етапу військової операції з нанесенням вогневих ударів ракетними та артилерійськими підрозділами ЗСУ по острову Зміїний, супротивник спішно евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами та залишив острів.

двома швидкісними катерами та залишив острів. Цю ж інформацію підтвердили і в Міноборони РФ, намагаючись видати її за "жест доброї волі". Росія не заперечила, що вивела гарнізон зі Зміїного.

У ОК "Південь" сайту "Сьогодні" пояснили, чи зайняли ЗСУ позиції на острові Зміїний.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що росіян прогнали з острова Зміїний артилерійські, ракетні та авіаційні удари українських військових.

Нагадаємо, вранці 30 червня повідомлялося, що українські військові вразили ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1" на Зміїному острові в Чорному морі. До того ж, для окупантів значно ускладнилося постачання озброєння на острів.