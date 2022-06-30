Дух Змієбаївки смажить ворога! ЗСУ позбавили РФ на острові важливого озброєння

Українські військові блокують поставки зброї окупантів на острів

ЗСУ продовжують "працювати" по острову Зміїний. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові вразили ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1" на острові Зміїний у Чорному морі. До того ж, для окупантів значно ускладнилося постачання озброєння на острів.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в Telegram.

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Він запевнив, що кожна ворожа, гвинтокрильна "птаха" чи корабель, що йтимуть до острова, будуть знищуватися.

"Дух Змієбаївки продовжує смажити ворога. До списку ураженого озброєння росіян додався ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1". Постачання озброєння на Зміїний для ворога стало дуже проблематичним", – написав Братчук.

Речник Одеської військової адміністрації запевнив, що операція ЗСУ триває. Однак режим інформаційної "тиші" продовжується.

Окупанти атакували гелікоптерами позиції ЗСУ в Херсонській області

Загарбники здіснили парні гелікоптерні нальоти на підрозділи ЗСУ у Херсонській області. У такий спосіб загарбники намагалися повернути контроль над населеними пунктами, які щойно відбили українські військові у ході контрнаступу.

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Так, окупанти продовжують інженерне укріплення своїх позицій, на які їх відтиснули наші підрозділи.

"В такій ситуації потужним засобом впливу ворог вважає авіаційні і ракетні удари. Парними гелікоптерними налітами ворожі Мі-8 намагалися вибити наші підрозділи з населених пунктів Херсонщини, які щойно відбиті. Успіху не мали", – повідомили в ОК "Південь".

В ОК "Південь" уточнили, що груповий наліт гелікоптерів на північ Херсонщини був відбитий переносними зенітно-ракетним комплексом. Ворог, ухиляючись, ретирувався.

Раніше повідомлялося, що ракетний удар ЗСУ по окупованому острову Зміїний позбавив Чорноморський флот Росії значної переваги у Чорному морі.

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Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому окупанти так старанно тримаються за Зміїний.