Втеча ворога зі Зміїного. Ми дізналися, чи є вже на острові наші військові

Острів Зміїний звільнили від окупантів внаслідок операції, що тривала тиждень

ЗСУ поки не зайняли острів Зміїний. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові поки не зайняли острів Зміїний, з якого втекли російські окупанти. Поки що складно прогнозувати, коли це станеться. Адже командування не хоче ставити під загрозу життю наших захисників.

Про це у коментарі "Сьогодні" сказала керівник прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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За її словами, втеча окупантів зі Зміїного стала результатом операції, яка тривала близько тижня.

"Наших військових на острові поки що немає", – зазначила Гуменюк.

Вона додала, на питання про те, коли наші сили займуть острів – важко відповісти.

"Ми ж не "друга армія світу", яка ставить під загрозу життю наших захисників", – відповіли нам військові.

В оперативному командуванні "Південь" поки що важко відповісти, за допомогою якої кількості катерів втікали росіяни з острова.

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"Звучала інформація, що на п'яти катерах. Це уточнюється", – повідомили військові.

Звільнення Зміїного

Уранці 30 червня нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що російські окупаційні війська залишили острів Зміїний у Чорному морі.

Крім того, Telegram-канал "Одеса INFO" з посиланням на джерела повідомив, що окупанти пішли зі Зміїного, підірвавши залишки техніки.

Невдовзі інформація офіційно підтвердилася. У ОК "Південь" заявили, що вночі, в результаті успішно проведеного чергового етапу військової операції з нанесенням вогневих ударів ракетними та артилерійськими підрозділами ЗСУ по острову Зміїний, супротивник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами та залишив острів.

двома швидкісними катерами та залишив острів. Цю ж інформацію підтвердили і в Міноборони РФ, намагаючись видати її за "жест доброї волі". Росія не заперечила, що вивела гарнізон зі Зміїного.

Нагадаємо, вранці 30 червня повідомлялося, що українські військові вразили ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1" на Зміїному острові в Чорному морі. До того ж, для окупантів значно ускладнилося постачання озброєння на острів.