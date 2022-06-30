Жданов объяснил, почему побег россиян со Змеиного такой же важный, как потопление "Москвы"

Жданов сообщил, чем важно освобождение Змеиного. / Фото: Коллаж: Сегодня

Побег россиян с острова Змеиный по важности сравним с потоплением крейсера "Москва". Такую оценку происходящему в комментарии для "Сегодня" дал военный эксперт Олег Жданов.

Он объяснил, что после ухода РФ со Змеиного улучшится ситуация не столько в Одессе, сколько на международных торговых путях.

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"Мы лишаем Россию контроля за акваторией Черного моря в районе острова Змеиный. А там проходят основные торговые пути для гражданского судноплавания. Конечно, станет безопаснее и в Одессе, но на острове не было ударных систем. Они хотели разместить на острове системы противовоздушной обороны дальнего радиуса действия. Последние могли заменить крейсер "Москву" в плане ПВО. А размещение систем ПВО дало бы возможность Черноморской эскадре контролировать пути судноплавания. Скорее всего, свою технику на острове они подорвали или подожгли. Это говорит о том, что они не собираются возвращаться", – считает Олег Жданов.

На вопрос о том, когда наши войска смогут зайти на остров, Жданов ответил так:

"Я считаю, что это произойдет только после войны. Бессмысленность российской стороны была в том, что они понимали: остров находится под перекрестным огнем с обеих сторон, но они все равно пошли на то, что высадили туда свой гарнизон. Мы его просто уничтожили. То же самое сможет сделать Российская Федерация с нашими военными. Поэтому в Генштабе должны это учитывать. Высадить гарнизон туда можно или после войны, или в том случае, если сможем гарантировать безопасность. Для последнего нужно уничтожить Черноморский флот".

К этому Жданов добавил, что бегство россиян с острова можно сравнивать с потоплением крейсера "Москва".

"Последний лишил черноморскую эскадру ПВО дальнего радиуса действия", – уточнил Жданов.

Ситуация на Змеиным

Напомним, утром 30 июня сообщалось, что украинские военные поразили ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1" на острове Змеиный в Черном море. К тому же для оккупантов значительно осложнились поставки вооружения на остров.