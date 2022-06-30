Побег врага со Змеиного. Мы узнали, есть ли уже на острове наши военные

Остров Змеиный освободили от оккупантов в результате операции, которая длилась неделю

ВСУ пока не заняли остров Змеиный. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные пока не заняли остров Змеиный, с которого сбежали российские оккупанты. Пока сложно прогнозировать, когда это произойдет. Ведь командование не хочет ставить под угрозу жизни наших защитников.

Об этом в комментарии "Сегодня" сказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталыя Гуменюк.

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По ее словам, побег оккупантов со Змеиного стал результатом операции, которая длилась около недели.

"Наших военных на острове пока нет", – отметила Гуменюк.

Она добавила, на вопрос о том, когда наши силы займут остров – ответить сложно.

"Мы же не "вторая армия мира", которая ставит под угрозу жизни наших защитников", – ответили нам военные.

В оперативном командовании "Юг" пока затруднились ответить, с помощью какого количества катеров сбегали россияне с острова.

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"Звучала информация, что на пяти катерах. Это уточняется", – сообщили нам военные.

Освобождение Змеиного

Утром 30 июня нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что российские оккупационные войска покинули остров Змеиный в Черном море.

Кроме того, Telegram-канал "Одесса INFO" со ссылкой на источники сообщил, что оккупанты ушли со Змеиного, подорвав остатки техники.

Вскоре информация подтвердилась официально. В ОК "ЮГ" заявили, что ночью, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов ракетными и артиллерийскими подразделениями ВСУ по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинул остров.

двумя скоростными катерами и покинул остров. Эту же информацию подтвердили и в Минобороны РФ, пытаясь выдать ее за "жест доброй воли". Россия не стала отрицать, что вывела гарнизон со Змеиного.

Напомним, утром 30 июня сообщалось, что украинские военные поразили ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1" на острове Змеиный в Черном море. К тому же для оккупантов значительно усложнились поставки вооружения на остров.