Жданов пояснив, чому острів Зміїний важливий для російської армії

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що буде, якщо Росія розмістить на острові Зміїний систему протиповітряної оборони. / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо Російська Федерація розмістить на острові Зміїний систему протиповітряної оборони типу С-300, тобто далекого радіусу дії, а також крилаті ракети, то контролюватиме весь південний захід України.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов ведучим Євгену Кисельову та Катерині Федотенко в ефірі проєкту FREEDOM на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Парасолька" прикриття

"Тобто більшу частину Одеської області, всю акваторію Чорного моря та підходи до наших портів. Водночас вони отримають ту "парасольку", яку втратили в особі крейсера "Москва" – я маю на увазі "парасольку" прикриття з неба. І тоді ескадра може спробувати висадити десант або через лиман безпосередньо до Молдови, або через Бессарабію. Тому він (острів – ред.) такий важливий", – розповів Жданов.

За його словами, хто володіє островом – той володіє ключем до цієї зони.

Ситуація на Зміїному

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що українські військовослужбовці завдали удару по позиціях РФ на тимчасово захопленому острові Зміїний. Було розбито ворожий пункт управління. Крім цього, ЗСУ знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

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Також 2 травня український безпілотник "Байрактар" знищив два російські військові катери типу "Раптор" біля острова Зміїний.

11 травня нардеп Олексій Гончаренко розповів, що Збройні сили України провели неймовірну операцію на острові Зміїний, який росіяни намагалися використовувати як свою базу в північно-західній частині Чорного моря. Цю базу повністю знищено українськими військовими. Нардеп наголосив, що це величезний успіх, який дає змогу відкриття шляху транспортування українського зерна з Одеси.

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