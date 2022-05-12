Острів Зміїний вже став новою "Чорнобаївкою" — Братчук

Речник Одеської ОВА розповів про ситуацію у регіоні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На Одещині зберігається небезпека ракетних обстрілів. Проте наразі українські сили ППО справляються із загрозою. Про це розповів речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук ведучим Максиму Сікорі та Василю Пехньо в ефірі телемарафону, який транслювався на YouTube-каналі "Україна 24".

"Вірогідність ракетного обстрілу та атак у нас залишається постійною, незважаючи на те, що ніч сьогодні в місті та регіоні минула відносно спокійно. Вчора ворог намагався здійснити ракетний обстріл, але одна ракета летіла й не долетіла. Сподіваюся, наші сили протиповітряної оборони й надалі виконуватимуть свої бойові завдання", – сказав він.

За словами речника ОВА, перегрупування відбувається у Чорному морі. Чорноморський флот має від 5 до 7, а то й 8 кораблів в акваторії Чорного моря, що несуть на борту крилаті ракети, якими обстрілюють Одесу та Одеську область.

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"Після одного з обстрілів у нас в одному з районів області влучили у підстанцію, ремонтні роботи ведуться, серйозні пошкодження, жителі поки що залишаються без світла. Струм був, хоч і в аварійному стані — люди можуть зарядити телефони, струм подається до лікарень. Сподіваюся, найближчими днями це теж буде вирішено", – розповів він.

Є провокації на придністровському напрямку, можна нарахувати щонайменше чотири, повідомив Братчук. Вони намагаються звинуватити Україну. Але зараз ситуація відносно спокійна, йде імітація бурхливої діяльності. Тим часом росіяни намагаються закріпитися на острові Зміїний, але безуспішно.

"Загроза висадки морського десанту постійна. Зараз не видно активних приготувань, але ми розуміємо, що острів Зміїний для них дуже цікавий. Вороги намагаються не тільки поставити гарнізон, а й засоби протиповітряної оборони, що дозволить окупантам ще більше контролювати цю частину Чорного моря. Але вже сьогодні ми говоримо про острів Зміїний як про "Змієбаївку", тому я сподіваюся, що ЗСУ виконають свої завдання. Ми бачимо, що Генштаб оперативно відстежує інформацію та готує їм нові пригоди", – сказав речник ОВА.

На Херсонщині ворог нагромаджує сили. Їм треба заволодіти Миколаєвом, але це неможливо не лише зараз, а й взагалі, додав Братчук.

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Ситуація на Зміїному

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що українські військовослужбовці завдали удару по позиціях РФ на тимчасово захопленому острові Зміїний. Було розбито ворожий пункт управління. Крім того, ЗСУ знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

Також 2 травня український безпілотник "Байрактар" знищив два російські військові катери типу "Раптор" біля острова Зміїний.

11 травня нардеп Олексій Гончаренко розповів, що Збройні сили України провели неймовірну операцію на острові Зміїний, який росіяни намагалися використовувати як свою базу в північно-західній частині Чорного моря. Цю базу повністю знищено українськими військовими. Нардеп наголосив, що це величезний успіх, який дає змогу відкриття шляху транспортування українського зерна з Одеси.

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