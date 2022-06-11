Жданов назвав причини швидкого захоплення Херсона

Олег Жданов зазначив, що російські війська під Херсоном мали перевагу над ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

На початку повномасштабного російського вторгнення окупанти зуміли швидко захопити Херсон, оскільки мінні поля були зняті. Україна має провести розслідування та з'ясувати, хто дав відповідний наказ.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов на Youtube-каналі "В гостях у Гордона".

Реклама

На запитання, чому окупанти легко захопили Херсон, експерт відповів:

"Щодо військ – одразу скажу, що вони були розгромлені. Там була у нас артилерійська бригада і механізована бригада. Вони дали бій, але сили противника були набагато більшими. Я думаю, що фактор раптовості і фактор масованості вогневого удару зіграв свою роль. Що стосується інженерних та мінно-вибухових загороджень... гадаю, що тут треба проводити розслідування, причому цілком можливо, що навіть на рівні парламентської комісії".

За його словами, необхідно з'ясувати, "чому і найголовніше, хто дав команду на зняття всіх цих інженерних та мінно-вибухових загороджень".

Реклама

На уточнююче запитання, чи це означає, що мінні поля були, а потім їх розмінували, Жданов відповів:

"Швидше за все, так. Я точно знаю, що були мінні поля, бо я розмовляв з енергетиками. Коли вони їздили обслуговувати лінії ЛЕП, які колись підривали в районі Криму, їх не допускали самостійно наближатися до ліній, їм давали супроводжуючого. Їм пояснювали, що там мінні поля, і можна підірватись... Питання, були мінні поля чи не були, однозначно вирішується на користь того, що були. Хто дав команду їх зняти і коли – це питання, яке на сьогодні не має відповіді".

Жданов розкрив деталі, як ЗСУ звільнятимуть Херсон

Військовий експерт Олег Жданов раніше розповів, що для визволення Херсона українським військам не треба штурмувати місто "в лоб". За його словами, достатньо взяти окупантів у півкільце та притиснути до Дніпра. Також вогневим контролем не давати забезпечувати це угруповання, воно довго не витримає.