Жданов назвал причины быстрого захвата Херсона

Олег Жданов отметил, что российские войска под Херсоном имели преимущество над ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

В начале полномасштабного российского вторжения оккупанты сумели быстро захватить Херсон, поскольку минные поля были сняты. Украина должна провести расследование и выяснить, кто дал соответствующий приказ.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов на Youtube-канале "В гостях у Гордона".

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На вопрос, почему оккупанты легко захватили Херсон, эксперт ответил:

"Что касается войск – сразу скажу, что они были разгромлены. Там была у нас артиллерийская бригада и механизированная бригада. Они дали бой, но силы противника были намного больше. Я думаю, что фактор внезапности и фактор массированности огневого удара сыграл свою роль. Что касается инженерных и минно-взрывных заграждений... думаю, что здесь надо проводить расследование, причем вполне возможно, что даже на уровне парламентской комиссии".

По его словам, необходимо выяснить, "почему и самое главное, кто дал команду на снятие всех этих инженерных и минно-взрывных заграждений".

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На уточняющий вопрос, означает ли это, что минные поля были, а потом их разминировали, Жданов ответил:

"Скорее всего, да. Я точно знаю, что были минные поля, потому что я разговаривал с энергетиками. Когда они ездили обслуживать линии ЛЭП, которые когда-то подрывали в районе Крыма, их не допускали самостоятельно приближаться к линиям, им давали сопровождающего. Им объясняли, что там минные поля, и можно подорваться... Вопрос, были минные поля или не были, однозначно решается в пользу того, что были. Кто дал команду их снять и когда – это вопрос, на сегодняшний день не имеет ответа".

Жданов раскрыл детали, как ВСУ будут освобождать Херсон

Военный эксперт Олег Жданов ранее рассказал, что для освобождения Херсона украинским войскам не нужно штурмовать город "в лоб". По его словам, достаточно взять оккупантов в полукольцо и прижать к Днепру. Также огневым контролем не давать снабжать эту группировку, она долго не выдержит.