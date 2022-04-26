Жданов: Кадиров зі своєю армією поставив Кремль у незручне становище

Олег Жданов вважає, що Рамзан Кадиров поставив Володимира Путіна в незручне становище / Фото: Колаж: Сьогодні

Вагнерівці – це про кількість, а не якість. Міф про кадировців не працює в Україні. Глава Чечні Рамзан Кадиров розвалює вертикаль влади у Росії.

Про це військовий експерт Олег Жданов повідомив у інтерв’ю з телеведучою Наташою Влащенко на Youtube-каналі Україна 24.

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Жданов пояснив, чому українцям не варто перейматися через присутність на нашій території так званих вагнерівців і кадировців.

Щодо найманців, то, зі слів експерта, вони ще після Сирії і Лівії, де зіткнулися з американцями і турками відповідно, втратили рівень підготовки.

"Плюс вони тут понесли великі втрати, наскільки ми знаємо. На сьогоднішній день там найм іде уже просто охочих. Тобто там якісний відбір дуже сильно знизився. Так, вони воюють, вони присутні, але як найманці, і особливого посилення в якості вони не дають, вони дають посилення в чисельності, тобто як піхота, яка краще оснащена".

Чому українці не бояться кадировців

Також Жданов розповів, чому в українців немає страху перед кадировцями. Цей міф про страшних головорізів активно підтримують у Росії, де ним лякають жителів. В українців таке не працює, бо в нас не та ментальність. До того ж тут ще є інший нюанс:

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"Чому кадировці не вояки? Бо це підрозділ федеральної служби під назвою Росгвардія. Вони не бандформування, вони бійці Росгвардії. Це фактично правоохоронний, поліцейський підрозділ. Єдине, що тут показово, це те, що чиновник місцевого значення може керувати федеральною структурою на своїй території. Фактично Кадиров своїми руками розвалює вертикаль системи силової влади в Російській Федерації".

Федеральною структурою має керувати Москва, а такий дисонанс в управлінні, на думку експерта, може спричинити прецедент, що зруйнує моноліт вертикалі силової влади Росії.

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