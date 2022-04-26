Жданов: Кадыров со своей армией поставил Кремль в неловкое положение

Олег Жданов считает, что Рамзан Кадыров поставил Владимира Путина в неловкое положение / Фото: Коллаж: Сегодня

Вагнеровцы – это о количестве, а не о качестве. Миф о кадыровцах не работает в Украине. Глава Чечни Рамзан Кадыров разваливает вертикаль власти в России.

Об этом военный эксперт Олег Жданов сообщил в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на Youtube-канале Украина 24.

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Жданов объяснил, почему украинцам не стоит беспокоиться из-за присутствия на нашей территории так называемых вагнеровцев и кадыровцев.

Что касается наемников, то, по словам эксперта, они после Сирии и Ливии, где столкнулись с американцами и турками соответственно, потеряли уровень подготовки.

"Плюс они здесь понесли большие потери, насколько мы знаем. На сегодняшний день там наем идет уже просто желающих. То есть там качественный отбор очень сильно снизился. Да, они воюют, они присутствуют, но как наемники, и особого усиления в качестве они не дают, они дают усиление в численности, то есть как пехота, которая лучше оснащена".

Почему украинцы не боятся кадыровцев

Также Жданов рассказал, почему у украинцев нет страха перед кадыровцами. Этот миф о страшных головорезах активно поддерживают в России, где им пугают жителей. У украинцев такое не работает, потому что у нас не та ментальность. К тому же здесь еще есть другой нюанс:

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"Почему кадыровцы не вояки? Потому что это подразделение федеральной службы под названием Росгвардия. Они не бандформирование, они бойцы Росгвардии. Это фактически правоохранительное, полицейское подразделение. Единственное, что здесь показательно, это то, что чиновник местного значения может управлять федеральной структурой на своей территории". Практически Кадыров своими руками разваливает вертикаль системы силовой власти в Российской Федерации".

Федеральной структурой должна руководить Москва, а такой диссонанс в управлении, по мнению эксперта, может вызвать прецедент, разрушающий монолит вертикали силовой власти России.

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