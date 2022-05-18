Загарбники влаштували вогняну пастку для мирних херсонців

Окупанти скоїли черговий злочин/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Херсонській області в районі села Давидів Брід російські війська обстріляли з "Градів" мирну колону людей. Внаслідок чергового злочину ворогів троє людей загинуло, шестеро поранено.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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"Отримано дані про черговий варварський обстріл окупантами мирної колони з людьми в районі села Давидів Брід у Херсонській області. Орки били з "Градів", — написав Вілкул в Telegram.

Він зазначив, що внаслідок інциденту загинули щонайменше троє людей, а шестеро отримали поранення. Лікарі борються за їхнє життя.

"Прокуратурою відкрито справу за фактом порушення законів війни, об'єднаних з умисним убивством", — додав начальник ОВА.

Злочин окупантів в Авдіївці

Росіяни знищили в Донецькій області ще один навчальний заклад. Унаслідок обстрілу забороненими фосфорними боєприпасами Авдіївська школа №1 перетворилася на руїни. Будівля згоріла вщент.

Обстріл стався в ніч на 18 травня. Школа згоріла вщент. На щастя, обійшлося без постраждалих: у будівлі перебували тільки чергові, їм вдалося врятуватися.

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"До широкомасштабного російського вторгнення в Авдіївській школі №1 навчалося понад 200 дітей. Сюди часто приїжджали гості з різних куточків країни та з-за кордону. Тепер тут тільки руїни", – повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, у школі не було жодного військового, жодної військової техніки. Просто росіяни, як завжди, цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктуру.

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