За добу ЗСУ знищили 7 повітряних цілей окупантів

ЗСУ "мінусують" техніку окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Протягом доби 12 травня протиповітряна оборона Повітряних сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уразила сім повітряних цілей російських окупантів.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

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За добу, що минає, захисники України знищили:

5 БпЛА (Орлан-10);

1 вертоліт;

1 крилату ракету.

"Авіація Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України продовжує завдавати удари з повітря по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках", — йдеться в повідомленні.

Загальні втрати окупантів

Російські окупанти зазнають величезних втрат в Україні. ЗСУ підрахували й виявилося, що ліквідовано 26 650 солдатів РФ. Крім того, знищено 1195 танків.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.05 орієнтовно склали:

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Особового складу – 26 650 (+300) осіб ліквідовано

Танків ‒ 1195 (+8) одиниць

Бойових броньованих машин ‒ 2873 (+17) одиниці

Артилерійських систем – 534 (+6) одиниці

РСЗВ – 191 (+6) одиниця

Засобів ППО – 87 (+0) одиниці

Літаків – 199 (+0) одиниць

Гелікоптерів – 161 (+1) одиниця

Автомобільної техніки та автоцистерн – 2019 (+22) одиниць

Кораблів/катерів – 13(+1) одиниць

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 398 (+8)

Спеціальної техніки – 41 (+0)

Крилатих ракет – 94 (+0)

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Курахівському напрямку.

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